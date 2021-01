Poprvé výrazně zahrozili domácí ve 22. minutě. Kaloč hrubě chyboval v rozehrávce a do šance se dostal Jawo, jehož střelu z hranice šestnáctky Laštůvka chytil.

Na druhé straně se ve 24. dostali do nebezpečného útoku Ostravané a hned z toho byl gól. Centr Tetoura z pravé strany si srazil do vlastní branky Petr Buchta.

Baník mohl zvýšit svůj náskok. Ve 29. minutě si navedl míč na levou nohu Kuzmanovič a vypálil. Jeho rána ale v síti neskončila, když proletěla kolem levé tyče.

Ve 44. minutě se dočkal Zlín vyrovnání. Sudí Machálek odpískal domnělý faul Filla na Fantiše a nařídil penaltu. Domácí kapitán Poznar ji následně s přehledem proměnil.

Ještě před odchodem do kabin mohl vrátit Baníku po centru Kuzmanoviče vedení David Buchta, ale ve výborné pozici mu hlavička nesedla a míč skončil u Dostála.

Po změně stran už toho mnoho zajímavého k vidění nebylo. Za zmínku stojí snad jen střela Dramého zpoza šestnáctky, se kterou si v 80. minutě Laštůvka poradil.

HLASY TRENÉRŮ

Bohumil Páník (Zlín): "Dobře jsme začali, ve vysokém tempu, byli jsme aktivní. Myslím, že jsme měli čtyři výborné situace na to, abychom dali nějaký gól. Paradoxně jsme šli po rychlé akci do 0:1, dokopli jsme si to tam sami. Nakonec jsme aspoň do poločasu srovnali. Penaltu nebudu komentovat, viděl jsem to z 80 metrů. Důležité je, že Poznar zachoval klid a proměnil to. Ve druhé půli tam Baník dal kvalitnější hráče, kteří hru obrovsky oživili. Už se to stalo vyrovnaným. Kdo by dal gól, ten by vyhrál. Nakonec ho nedal nikdo. V první půli jsme mohli odskočit, ale bohužel neodskočili, proto ta remíza. S Teplicemi jsme tu taky měli na vítězství a nakonec jsme nebrali ani bod. Takže bod dobrý. Těší mě hlavně hra v první půli."

Luboš Kozel (Baník Ostrava): "Domácí měli dobrý vstup do zápasu, hráli agresivně a jednoduše a vyhrávali osobní souboje. Zatlačili nás a hrálo se spíše na naší půlce. Nicméně jsme z toho dokázali vytěžit maximum a dali jsme branku, která nám určitě pomohla. Vyrovnání asi ve vzduchu viselo, ale inkasovali jsme z vymyšlené penalty, což mě mrzí. Druhý poločas byl lepší. Pomohla nám střídání a byli jsme kvalitnější na míči i na tom těžkém terénu. Domácí byli nebezpeční z brejkových situací, remíza asi odpovídá obrazu hry."

Zlín – Baník Ostrava 1:1 (1:1)

Branky: 44. z pen. Poznar – 24. vl. Buchta. Rozhodčí: Machálek – Vlček, Lakomý. ŽK: Poznar, Kolář, Conde – Potočný, D. Buchta, Fleišman. Hráno bez diváků.

Zlín: S. Dostál – Vraštil, P. Buchta, Kolář – Cedidla, Conde, Hlinka, Fantiš – Janetzký (90. Simerský), Poznar (87. Jiráček), Jawo (73. Dramé). Trenér: Páník.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman – Tetour, Kaloč (64. Jánoš) – D. Buchta (46. Ndefe), Mena (46. De Azevedo), Potočný (75. Zajíc) – Kuzmanovič (85. Tijani). Trenér: Kozel.