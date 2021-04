Křičel radostí, líbal klubový znak na dresu a se spoluhráči běžel pohlcen euforií slavit výhru v Olomouci k plotu Androva stadionu, kde jásaly dvě stovky věrných fanoušků. Jednadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava Filip Kaloč byl jedním z hrdinů sobotního moravskoslezského derby na Hané. V nastavení pojistil svou premiérovou trefou v Baníku výhru 2:0. „Neskutečný zápas,“ culil se Kaloč, který se dočkal trefy na 31. pokus.

Záložník Baníku Ostrava Filip Kaloč vstřelil v sobotu v Olomouci svou premiérovou branku v lize. V nastavení zvyšoval na konečných 2:0. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Konečně jsem dal gól, je to úleva. Ani si nevybavuju, jak jsem slavil. Čekal jsem na to dlouho, měl jsem dost šancí už v předchozích zápasech. Nejvíc mě těší výhra, to je super. Samozřejmě nás podržel Lašty,“ připomněl Kaloč situaci z 89. minuty, kdy při vedení 1:0 chytil kapitán Baníku Jan Laštůvka penaltu Gonzáleze.