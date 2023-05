/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pohár Městského fotbalového svazu Ostrava pro rok 2023 putuje do Staré Bělé. Sedmý celek dosavadního průběhu I.A třídy, skupiny A, porazil ve středečním finále Ostravu-Jih na jejím hřišti 3:1, když dlouho vyrovnaný duel rozhodli dvěma góly ve druhém poločase Jakub Dziža a Vojtěch Strnad. Hosty tak čeká krajské kolo, jehož vítěz si zahraje v létě předkolo MOL Cupu.

Finále poháru Městského fotbalového svazu Ostrava: FC Ostrava-Jih – FK Stará Bělá 1:3 (1:1) | Video: David Hekele

Utkání nabídlo zhruba čtyřem stovkám diváků, jež vytvořili výbornou kulisu, velmi dobrou podívanou plnou šancí i emotivních momentů. Domácí sice stihli odpovědět trefou Chrašče na brzký gól Vidiševského, ale víc ze slušného poločasu nevytěžili.

Favorit hrající o soutěže výš se naplno probudil po pauze, kdy si vytvořil větší příležitosti a z nich vyprodukoval dva zásahy. Jih mohl ještě za stavu 1:2 kontrovat, ale po zmatcích před brankou gólmana Preisnera zvonila jen tyč.

„S výkonem je spokojenost. Klukům nemůžu nic vytknout. Zvlášť když hráli po celou dobu poháru proti soupeřům, kteří jsou papírově silnější,“ poukázal trenér Ostravy-Jihu Miroslav Černík na fakt, že jeho svěřenci byli během zimních bojů outsiderem.

Stejně jako Stará Bělá se úspěšně rvali s Heřmanicemi, či Vřesinou hrajícími krajský přebor, potažmo Ludgeřovicemi a Krásným Polem z I.A třídy. Svou snahu ale dovedli do boje o trofej, byť tady už narazili. „Mrzí to, první poločas byl vyrovnaný. Tam jsme asi byli aktivnější, Starou Bělou jsme podle mě překvapili aktivním rozestavením. Vepředu jsme udrželi míč a byli i nebezpečnější, ale… Koncovka, koncovka, koncovka. Ve výsledku soupeř dal tři góly, my jen jeden. Nedá se svítit,“ podotkl kouč.

„Ale i dnes kluci odvedli bojovný výkon, snažili se, bohužel protivník byl efektivnější a musím uznat, že ve druhé půlce měl i více ze hry. Řekl bych, že zasloužené vítězství,“ přikývl Černík.

Úleva byla znát na straně soka, který tak navázal na rok 2016, kdy tuto trofej získal na legendárních Bazalech. „Za výsledek jsem rád, s výkonem je to tak napůl,“ prozradil šéf starobělské lavičky Marek Lišaník, který před sedmi lety nastupoval v útoku.

„Na tom hřišti tady se hraje těžko. Je úzké, malé, soubojové, a Jih to zatáhl v pěti lidech dozadu. Chtěli to urvat, dát nám gól z ničeho, což se jim i povedlo, a my se pak trápili. Nemohli jsme tady kombinovat, takže na nás vylezli, což je na tom malém hřišti účinné. Nakonec z toho byla spíše – jak já říkám – šastaná, že se to jen překopávalo. Ale naštěstí jsme to zlomili, i takové zápasy je nutné zvládnout,“ oddechl si kouč vítězů.

„Ale i když to nebyl pohledný fotbal, tak to mělo drajf, náboj, kluci z Jihu se hecli a lítali po hřišti do devadesáté minuty. Ztížili nám to. Tak jako my loni Hlubině,“ vzpomněl Lišaník rok starou těsnou porážku se současným účastníkem divize.

Právě pohárová soutěž může být pro ostravský celek velkou motivací. V I.A třídě se totiž nachází ve středu tabulky a prakticky o nic nehraje. V další bitvě čekají Starou Bělou Velké Heraltice, vítěz na Opavsku, který ve finále rozdrtil Strahovice 5:0. „Myslím, že kluci v kabině a i já cítíme, že bychom v poháru chtěli dojít daleko. Je to zpestření sezony, zvlášť když nám to v tabulce nešlape, jak bychom chtěli,“ připustil na závěr Marek Lišaník.

Finále poháru Městského fotbalového svazu Ostrava:

FC Ostrava-Jih – FK Stará Bělá 1:3 (1:1)

Branky: 3. Chrašč – 2. Vidiševský, 68. Dziža, 80. Strnad. Rozhodčí: Handlíř – Čecháček, Gába. ŽK: Matiášek – Pytlík. ČK: 90+1. Němec (Ostrava-Jih). Diváci: 357.

Ostrava-Jih: Chalupecký – Machala, Leščák, Němec – Gregor (46. Sporina), Gaži (80. A. Fiala), Coufal, Matiášek – Korbačka, Chrašč, Hampel (70. P. Fiala). Trenér: Černík.

Stará Bělá: Preisner – Miškařík, Šebesta, Akritidis, Pytlík – Dziža (82. Surovec), Škuta (57. Strnad), Jurásek (82. Kačer), Vidiševský, Kožík (66. Švábík) – Sýkora (46. Maršálek). Trenér: Lišaník.