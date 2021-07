/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava porazili ve středečním přípravném utkání v Kroměříži slovenskou Skalicu 2:1. Slezané rozhodli s druholigistou v úvodní dvacetiminutovce, kdy proměnil penaltu Zajíc, na kterého navázal rychlík Sor. Soupeř po hodině hry zásluhou Šebesty už pouze snížil.

Fotbalisté Baníku Ostrava porazili ve středu slovenskou Skalicu 2:1. | Foto: Nella Ferdianová

„Na začátku to mělo parametry. Šli jsme do vedení a byly tam i další šance, škoda, že jsme je neproměnili a nedali více gólů. Postupem času narůstala únava a jsem rád, že to hráči dotáhli k výhře. Důležité je, že měli zátěž celých devadesát minut," řekl kouč Baníku Ondřej Smetana.