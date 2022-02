První větší šanci měl v 8. minutě Kuzmanovič, ale pálil nad. Na druhé straně hřiště zahřmělo ve 27. minutě, kdy to střelou z dvaceti metrů zkusil domácí Petrák, ale mířil nad Laštůvkovu svatyni. Těsně před koncem mohl skórovat Koncevoj, který vůbec poprvé nastoupil v české lize v základní sestavě, ale neuspěl.

Ke slovu se v prvním pločase dostal i VAR, když Ostrava ve 14. minutě reklamovala ruku Köstla, ale na penaltu po přezkumu nedošlo.

I po změně stran pokračoval Baník v tlaku, ale ránu Bouly zastavil Dostál. Šanci domácích měl v 63. minutě Puškáč, jeho hlavička však skončila vedle tyče Laštůvkovy brány. Zkušený brankář chvíli předtím musel během přerušené hry běžet uklidnit rozvášněné fanoušky Baníku, kteří zaplnili vyhrazený sektor do posledního povoleného místa, v potyčce s pořadateli. O tři minuty později neuspěl zblízka ani Květ.

A znovu došlo na VAR, když domácí reklamovali ruku Ndefeho, ale ani tentokrát k penaltě nedošlo. Gól si fanoušci Baníku zakříčeli v 75. minutě. Jeho autorem byl Kuzmanovič po práci novice Janoška, Falty a hlavičce Almásiho, který o sedm minut později sám překonal domácího brankáře Valeše a svým jedenáctým gólem v sezoně zvýšil na konečný výsledek 2:0.

„Už před zápasem jsem klukům říkal, že se rozhodne asi až v závěru. Po celý zápas nebylo moc šancí, bohužel to rozhodla hloupá chyba, druhý gól byl pak resultát našeho risku. Remízové utkání,“ hodnotil trenér Bohemians Luděk Klusáček, jehož mrzela i nedisciplinovanost týmu.

V mezičase totiž Bohemians zkomplikoval cestu za vyrovnáním Hronek, když byl po druhé žluté kartě vyloučen. Trenér Baníku Ondřej Smetana byl za tři body rád. Podle něj v první půli jeho svěřenci se na složitém terénu snažili až moc odvážně a kombinačně.

„Byl to jiný zápas než před týdnem. Bohemka měla místy tlak, doma mají sílu, umí hru zjednodušit, vytvořit si nápor. K vítězství jsme došli podle plánu. Byli jsme kompaktní, dobře jsme bránili, dlouho jsme soupeře do ničeho nepustili. Už ke konci první půle jsme se dostávali do příležitostí a brejků, ve druhé jsme v tom pokračovali,“ uvedl Smetana, který s Baníkem udržel čtvrté místo, dva body před pátým Slováckem.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 23. kolo:

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 75. Kuzmanovič, 82. Almási. Rozhodčí: Hocek – Pečenka, Melichar. ŽK: Hronek, Bačkovský, Köstl (všichni Bohemians). ČK: 80. Hronek (Bohemians). Diváci: 2346.

Bohemians: Valeš – Köstl, Bederka, Vondra – Dostál (90. Hašek), Hronek, Květ (90. Jindřišek), Petrák, Bartek (55. Beran) – Vaníček (81. Ugwu), Puškáč (81. Koubek). Trenér: Klusáček.

Baník: Laštůvka – Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman – Koncevoj (57. Buchta), Boula (66. Janošek), Kuzmanović, Kaloč, Falta (90.+1 Jaroň) – Klíma (57. Almási). Trenér: Smetana.