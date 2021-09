Kaloč bojuje úspěšně na dvou frontách. V Baníku i jako nový kapitán Lvíčat

/FOTOGALERIE/ Skvělé období prožívá fotbalista Filip Kaloč. Jednadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava je definitivně právoplatným členem slezského A-mužstva, kterému se zatím v letošní ligové sezoně daří. Co víc. Urostlý střední záložník se stal novým kapitánem reprezentačního týmu do 21 let. „Cítím se teď opravdu dobře,“ řekl Kaloč.

FILIP KALOČ se takto radoval z první ligové branky. Dal ji na konci loňské sezony v Olomouci, kde Baník vyhrál 2:0. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Premiéra s kapitánskou páskou na ruce mu vyšla. Čeští mladíci udolali v úvodním utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Slovinsko 1:0 gólem sparťanského obránce Vitíka z 89. minuty. Následně přehráli Albánii 4:0. „Výhra nad Slovinskem byla nesmírně důležitá, proti Albánii to byla spíše povinnost,“ hlásil Kaloč. Že se stal novým kapitánem ho potěšilo. „Je pro mě velkou ctí, že jsem byl zvolen celým týmem, moc si toho vážím. Dřív jsem v mužstvech kapitána už dělal, občas i v mládežnických reprezentacích, toto je ale největší pocta. Nic se pro mě však nemění. Na rukávu sice mám pásku, ale na hřišti v tom jsme všichni spolu,“ zdůraznil. Sto let Baníku! Klub zahajuje velkolepé oslavy. Potrvají více než rok Přečíst článek › Před zahájením kvalifikačních bojů v Českých Budějovicích coby nový kapitán také promluvil k mužstvu. „V kabině před zápasem se Slovinskem jsem pochopitelně něco řekl, byl to velmi důležitý zápas. V týmu je ale v uvozovkách více starších hráčů, kteří taky něco pověděli, nebyl jsem v tom sám,“ pousmál se Kaloč. Věří, že týmu se bude dařit. „Tvoří se nové mužstvo, s některými kluky jsme už dříve v reprezentacích hrával, s dalšími jsme se potkali v červnu na přípravném kempu, pár dalších je tu úplně nových. Musíme se semknout a zabrat. Chceme vyhrávat, být úspěšní a na šampionát postoupit,“ podotkl Kaloč. Tomu se daří i na klubové úrovni. V letošní ligové sezoně naskočil do všech šesti zápasů, celkově chyběl pouhých deset minut. Trenér Ondřej Smetana na něj sází a i díky tomu je Baník na pátém místě se ziskem dvanácti bodů. Před reprezentační pauzou Ostravané slavili, když doma přetlačili Mladou Boleslav 1:0. VIDEO: Oslavu čtvrtstoleté družby Baníku a Katowic vidělo 5000 diváků Přečíst článek › „Na reprezentační sraz jsem dorazil v dobré náladě. Daří se nám, naposledy jsme vyhráli. V Baníku mám vytížení, za což jsem rád. Cítím se teď dobře a pevně doufám, že to tak půjde dál a bude se dařit,“ dodal Filip Kaloč, který už dosáhl na premiérovou ligovou trefu. Podařilo se mu to v závěru loňské sezony v Olomouci. Baník tam zvítězil na konci března v rámci 29. kola 2:0. Kaloč pečetil zisk tří bodů v nastaveném čase. „V první chvíli jsem cítit úlevu, čekal jsem na to totiž dlouho. Měl jsem dost šancí už v předchozích zápasech. Ani si nevybavuju, jak jsem slavil, ale nejvíc mě těšila výhra, hlavně ta byla super,“ uzavřel Filip Kaloč.