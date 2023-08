/ROZHOVOR/ Minely v obraně, mizerná produktivita. Dva faktory, které na hře fotbalistů Baníku Ostrava byly k vidění v Plzni. A ne poprvé v sezoně. Vědom si jich byl i trenér Pavel Hapal, který se musel smířit s tím, že Slezané podruhé v sezoně venku padli 1:3. „Zajímavý zápas, kterému jsme co do herní kvality určitě přispěli. Čemu už bohužel ne, tak to byly chyby v defenzivní činnosti, kdy jsme hráčům kladli na srdce, že nechceme, aby nám Plzeň chodila do brejků,“ hodnotil Hapal.

U Doosan Arény před utkáním Viktoria Plzeň - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Narážel tím na první a třetí trefu Západočechů. „To mě mrzí, protože jinak to byl určitě hratelný zápas, ve kterém jsme nepropadli herně, měli jsme dost zakončení, bohužel nám to tam nepadá a nedokážeme vstřelit branku. Věřím, že se to brzy změní,“ zadoufal Pavel Hapal, který se vyjádřil i k výkonu chybujícího Davida Lischky. Řešit naopak nechtěl penaltu, spíše eventuální červenou kartu pro Samsona Dweha.

Čím si vysvětlujete ztráty, po nichž chodili domácí hráči do protiútoků, šancí a nakonec z nich stříleli i góly?

Technické chyby. Prostě vždy, když jsme se dostávali do finální, nebo předfinální situace, tak jsme udělali lehkou ztrátu a Plzeň je dost chytrá a kvalitní, aby toho využila. Prvnímu i třetímu gólu se dalo zabránit. U prvního třeba faulem, nebo vyhraným soubojem. V tom jsme propadli. Druhý gól byl z pokutového kopu, navíc nás tam ještě dvakrát v těžkých chvílích podržel Lety. Zároveň svoje možnost jsme nedotáhli. Tanko měl dvě zakončení, hlavně ve druhé půli to volalo po gólu, ale netrefil dobře míč, nějak zaškobrtnul a nedal. Kdybychom dali na 2:2, tak ten konec zápasu mohl být úplně jiný.

Před čtrnácti dny si počínal nejistě a špatně Filip Blažek, tentokrát zápas nevyšel Davidu Lischkovi. Souhlasíte?

Já si to nemyslím. Oba dva se nadřeli, ale my tam uděláme vždy takovou maličkost, hloupou chybu. První gól jsem sice úplně neviděl. Lišák na něm visel, s Chorým je ale těžké vyhrát souboj, ovšem nesmí nechat balon propadnout za nás. Míč propadl, pak následovala přihrávka doprostřed hřiště, kde ho Bucha uklidil.

Neschází vám lepší organizace hry? Nemůže to být způsobené častými změnami?

Jednu změnu jsme museli udělat, nahradit Bitriho. K tomu hrál právě Buchta a Kubalu jsme nechali hrát uprostřed, aby víc doplňoval Tanka nahoře. Když ale propadnete v jednoduchém souboji, tak to není v organizaci hry. Jde o chybu jednotlivce. My těch chyb děláme dost, ale i tak si myslím, že být to po šanci Tanka 2:2, mohlo být vše jinak.

Neproměňování šancí vás sráží, právě Tanko má v každém utkání jednu dvě, ale zatím nic.

Nadřeme se na gól. On asi bude potřebovat šancí více na vstřelenou branku. Možná kdyby se v podobných situacích objevoval Filip Kubala, nebo Laco Almási, tak by z toho góly byly. Tankovo zakončení není tak precizní. Ale má jiné přednosti, hlavně rychlost, která je pro soupeře nepříjemná. Měli jsme spoustu i dalších možností, které se daly dohrát a zakončit.

Když byla řeč o sestavě. Nasadil jste Davida Buchtu místo Daniela Tetoura. Jste s ním spokojený?

Myslím, že to i ve čtyřobráncovém systému odpracoval. Jen by mohl být důraznější a tlačit se do koncovky, do finální fáze, kde je silný. Ale odpracoval to.

Před poločasem se proti vám kopala penalta, kdy sudí dlouho komunikoval i koukal na video. Co byste k tomu řekl?

To nebudu hodnotit. Už včera se to řešilo všelijak. Spíše mě mrzí zákrok stopera (Dweh) oběma nohami. Jestli to nemělo být potrestáno spíše červenou kartou. Ale musím se na to ještě podívat na videu. Každopádně to vypadalo škaredě.

Máte po třech kolech jeden bod. Jak to na vás působí?

Tak jako na všechny. Jsme zklamaní, že jsme nebodovali, i když minimálně jeden se dal uválčit. Nepropadli jsme herně, vypadali jsme slušně, ale hraje se na góly, které jsme nevstřelili. Věřím, že se mužstvo v příštím utkání prosadí a konečně vyhrajeme.

Staví vás to do pozice, že Hradec už doma porazit musíte za každou cenu?

My chceme každý zápas vyhrát. A muset… Nevím. Já to slovo nemám moc rád. I dnes jsme chtěli vyhrát, stejně jako se Slováckem, bohužel nám tam nic nespadlo. A když ano, byl z toho ofsajd. Musíme dál pracovat a věřit, že se to zlomí, jednou to otevřeme a konečně zvítězíme.

Na lavici zůstávají mladí hráči, třeba Kaloč. Jaké s nimi máte dál záměry?

My jsme se na základě prvního utkání nějak rozhodli. Myslím si, že hráči musí vědět, ať jim je dvacet, nebo třicet, že takový zápas jako v Liberci odehrát nejde. Sáhli jsme ke změně a myslím, že hra vypadá daleko lépe, jen se to neprojevuje výsledkově.