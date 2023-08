Po zimní přípravě, pár dní před startem ligového jara, si sedl v jídelně na ostravských Bazalech za stůl a začal mluvit. V rozhovoru pro Deník nejen o nadcházející druhé polovině sezony, v níž chtěl Baník zaútočit na elitní šestku, ale také o své budoucnosti. Hlavně o ní. Sám Filip Kaloč si byl vědom, že ho čeká možná průlomový půlrok. Nejen bitvy na ligovém poli, ale především zmíněné „malé Euro“.

„Může to tak být, podle toho k tomu přistupuji,“ prohlašoval na konci ledna, ačkoli jedním dechem dodával, že na vrcholný turnaj své mládežnické kariéry ještě nemyslí. „Bude to asi na mně, potažmo i na nás v reprezentaci, co na šampionátu předvedeme. Snad se to povede, protože vím, že v minulosti hodně kluků po turnaji přestupovalo ven, takže uvidíme,“ líčil tehdy Filip Kaloč krátce po tom, co podepsal novou smlouvu do léta 2026.

„Na druhé straně to nevnímám tak, že se musím já za každou cenu ukázat. Věřím, že nám to tam půjde jako týmu. A co přijde pak, to přijde,“ nechával téma otevřené třiadvacetiletý záložník.

Pro ligový Baník je Kaloč nedílnou součástí základní jedenáctky již několik sezon. V nejvyšší soutěži debutoval osmnácti odehranými minutami v říjnu 2019. Byl u výhry 4:0 nad Zlínem. Od té doby zasáhl celkem do 99 zápasů. Stovka je tak na dosah.

Jeho roli ještě zvýraznil příchod Pavla Hapala, který preferuje na rozdíl od jmenovce Vrby i dalších předchůdců rozestavení 4-1-4-1, v němž měl odchovanec Baníku pozici defenzivního záložníka jasně pod palcem. „Odehrál výborné utkání, protože držel prostor šestky. To v předchozích zápasech nebylo, když tam hráli ve dvou. Někdy se toulal na krajících. Teď to bylo ale výborné,“ hlásil Hapal loni v říjnu po své vítězné premiéře proti Slovácku.