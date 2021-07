1. Jak jako fanoušek tipujete, nebo očekáváte, že si Baník povede v nadcházející ligové sezoně?

A. HADAMCZIK: Myslím si, že Baník se bude pohybovat ve středu tabulky. Zatím mě nic neopravňuje si myslet, že by to mělo být výš, protože přední týmy mají silné a stabilizované kádry. Podle mého v Baníku za poslední tři čtyři roky došlo k strašným obměnám hráčů. Já pana majitele Brabce znám, dal do toho hodně peněz, zaplať pánbůh, že ho Baník má, ale myslím si, že sportovní management kolem něj nefunguje. Baník by měl mít lepší skauting, do takového klubu by měla přijít dvě tři čtyři zvučnější jména, která by měla být doplněna kluky z okolí, či z mládeže. Dokud to nebude, nebude mít Baník nikdy stabilizovaný kádr, aby hrál nahoře. Pak tam může být sebelepší trenér.

O. NOVOTNÝ: Očekávám, že by nás jako fanoušky to mohlo bavit. Jsem rád, že příležitost dostal pro novou sezonu pan Smetana, tak doufám, že tam vydrží až do konce. K tomu, že Baník bude stavět dost svých hráčů. Podle výkonu v Polsku a chuti to vypadá, že by to mohlo být fajn a třeba bychom mohli hrát i o poháry.

R. OLESZ: Já osobně jako fanoušek bych byl rád za klidný střed s možností podívat se do pohárů. Zároveň se těším na mladé odchovance v týmu, u nichž věřím, že dostanou dost příležitostí.

V. DANĚK: Vyjadřuje se k tomu těžko, protože informací je málo. Navíc já neviděl ani jedno přípravné utkání, takže se mi složitě o tom mluví. Podle těch teoretických informací je jasným oslabením odchod Zia. I když se ani on nevyvaroval chyb, byl obrovská opora. Teď je tam Lischka, který se ho bude snažit nahradit. Vrátili se z hostování hráči, kteří při svém prvním příchodu byli vzývaní, jako třeba Potočný. Doufám, že teď to bude jiné a vezmou to za správný konec. A jsem zvědavý na nového útočníka ze Slovenska (Ladislava Almásiho). Pár zápasů si počkám, co z toho vyleze.

F. KOMŇACKÝ: Baník určitě opatří do horní poloviny tabulky, ale v této chvíli ho ještě na ta pohárová místa ještě netipuji. Přece jen mužstvo je ještě ve výstavbě a na první tři celky to stačit nebude. Na druhé straně si myslím, že cesta, kterou se teď v Baníku vydali, je správná. Založili to více na odchovancích, než v předchozím období, takže věřím, že postupně půjdou nahoru. V tomto ročníku jim ale ještě v boji o Evropu moc nevěřím.