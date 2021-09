Pro baníkovce tak proběhl největší výjezd v roce. Předtím Ostravany podporovalo na 250 fanoušků v Jablonci (0:1), podobné to bylo i v Českých Budějovicích (3:1) či v nedávno v Teplicích (2:1). Větší možnosti nabízel duel se Slavií v Edenu, kam zamířila přes pět set příznivců Baníku. Porážka 0:4 jim ale radost neudělala.

/FOTOGALERIE/ Fanoušci Baníku Ostrava mají za sebou jeden ze svátečních výjezdů. V pátek v rámci 8. kola FORTUNA:LIGY se vydali na Andrův stadion do Olomouce, kde své miláčky podporovalo ze Severní tribuny zhruba dva a půl tisíce lidí. Celkově si na Hané našlo na fotbal cestu 8613 diváků. Byli jste mezi nimi i vy nebo vaši známí? Najděte se na fotkách!

