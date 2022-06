Frydrych: Konečně doma, jsem plný očekávání. Baníku chci pomoci naplnit ambice

/FOTOGALERIE/ Místo druhé polské ligy ho čeká boj o poháry v české FORTUNA:LIZE. Obránce Michal Frydrych vyměnil Wislu Krakov za návrat do ostravského Baníku, kde podepsal smlouvu do roku 2025. „Konečně doma,“ komentoval krátce v klubovém videu při rozhlížení se po Bazalech dvaatřicetiletý bývalý reprezentant do 21 let.

