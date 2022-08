Kde tedy najít příčinu kolapsu? Co se stalo?

Ze začátku to byl klasický zápas prvního kola, kdy ty týmy zkoušely, co si mohou dovolit. Myslím, že to od nás nebylo špatné. Po nešťastném inkasovaném gólu, kdy jsme si je zbytečně nechali vyjet z autu, jsme se snažili do Olomouce dostat. Náznaky jsme měli, ale šancí jsme si vytvořili málo. V poločase jsme si řekli, co zlepšit, ale začátek vůbec nevyšel. Olomouc měla více příležitostí, ze třetí nám dali druhý gól. To byla pro nás další rána. Pořád jsme to chtěli zvednout, měli jsme standardky, ale nedokázali jsme je využít ke kontaktnímu gólu.

Fanoušci Baníku: gratulace legendě, ovace mistru a podpora talentu. Najdete se?

V přípravě jste vystřídal po svém boku tři stopery-leváky – Davida Lischku, Karla Pojezného i Martina Chlumeckého. Jak se vám nyní spolupracuje s Jakubem Pokorným?

V přípravě jsme zkoušeli různé dvojice, k tomu přišla zranění, takže se to točilo. Poslední dva tři zápasy jsme ale hráli už spolu, aspoň poločas, takže věděli jsme, co od sebe čekat. Dneska dostal tři góly celý tým, není to jen o obraně, i když my jsme mohli pomoci víc, abychom tolik neinkasovali.

Jaké byly pro vás souboje s Mojmírem Chytilem, který patří k silovým útočníkům?

Já jsem ho dlouho neviděl hrát, takže se mi na začátku jednou dvakrát otočil. Potom jsem si osahal, jak hraje, tak jsem se dostával v soubojích před něj a snažil jsem se ho předskakovat. Už to bylo lepší. Je to mladý hráč, ještě se učí, ale je silný.

Sigma je největší rival, hlásí mistr s Baníkem Heinz. Jak na něj vzpomíná Vrba?

Co znamená takový výsledek na startu sezony, která je plná očekávání?

Já snad takový výsledek na začátku ročníku ještě nezažil, takže je těžké říkat, co to s námi udělá. Ty varianty jsou ale dvě. Buď nám to pomůže, že si řekneme, co je třeba změnit, a v dalších zápasech si uvědomíme, co bylo špatně. Samozřejmě je tu ale i druhá stránka, kdy se sezona může vyvíjet hůř. Já ale doufám, že se k tomu postavíme tak, že je to facka, která nás probere a pomůže nám se zvednout. Uděláme vše pro to, abychom to odčinili.

Museli jste si to hodně vyříkávat v šatně?

Určitě trenér nám k tomu řekl svoje. A po takovém zápase to nejsou žádná kladná slova, takže vše jsme si vyslechli, řekli si a v týdnu si řekneme, co bude důležité udělat do dalšího zápasu. Musíme se co nejlépe připravit.

Výhody Baníku: standardky, los a fanoušci. Vysněný trenér? Závazek, ví Vrba

Fanoušci vás ale podpořili. To vás asi těší, že?

Je to první zápas. Oni se těšili, my také, ale ve fotbale bývají výsledky různé. Někdy se zadaří víc, jindy se vše sejde proti vám. Dneska nás Olomouc jasně přehrála, byla živější. Snažili jsme se to zvrátit, ale moc radosti jsme fanouškům neudělali, tak doufám, že jim v dalších zápasech ukážeme, že si jejich přízeň zasloužíme.

Co lze čekat od Bohemians? Bude to klasický boj v Ďolíčku?

Stadion i diváci budou hrát roli. Prostředí je tam vždy nepříjemné, ale já věřím, že přijedou i naši fanoušci. Atmosféra bude vynikající, takže bude jen na nás, jak se připravíme. Věřím, že nás tohle probere.