Co nastalo pak? „Byli jsme moc hluboko, nechali jsme se zatlačit. Nepřebírali jsme si hráče podle strategie. To nám nefungovalo, dostávali jsme se pod tlak, nedokázali udržet míč a ztráceli ho,“ dodal Tomáš Galásek.

Zase Letná? Fanoušci Baníku se proti Spartě vyjádřili k nadstavbě, podívejte se

Krátce před pauzou přišel úvodní gól Sparty…

Množství standardních situací vedlo k výsledku 1:0 pro Spartu do poločasu. S tím jsme nebyli spokojení. V některých situacích hráčům chybělo sebevědomí, i když volnost mají. Na druhé straně si myslím, že jsme odvedli kvalitní práci, šli jsme nadoraz.

S druhou půlí došlo hned na dvojí střídání. Proč?

Ve druhém poločase jsme se snažili druhým útočníkem něco změnit, začali jsme v diamantu 4-4-2, protože jsme přijeli vyhrát. Proto jsme Laca (Almásiho) nenechávali na lavici déle a chtěli to s ním a Jirkou Klímou vepředu zvrátit. Nakonec jsme se ale vrátili k systému 4-2-3-1, lépe nám to fungovalo. Nedostali jsme se ale do tlaku, naopak vlastními chybami jsme Spartě umožnili šance. Po zaváhání Lischky, nebo odkopu gólmana, po faulu, který možná nebyl, jsme dvakrát inkasovali. Mluvíme o zajišťování, zdvojení, ale nešlo to a byli jsme potrestáni góly. Je to hořké. Máme na čem pracovat.

Slabý Baník neměl na Letné na Spartu nárok, rozhodl sporný gól Krejčího do šatny

Budete kárat zejména oba stopery, kteří místy působili dezorientovaně, nepřebírali si hráče a Sparta to měla snazší?

Určitě nemluvíme jen o stoperech, ale vůbec o středu pole, kde odražený míč musíme zajistit. Říkám, že radši vystupuj, nebo dostupuj hráče, i když jsme v útočné fázi, abychom to měli podlité, když se nám hráč otočí. My to ale jen odcouváváme a tím pak máme větší problém, než kdybychom je stopery dostoupili. Myslím si, že při těch chybách mohli lépe reagovat a gólům zabránit.

Herně v poli šlo o vyrovnaný zápas, proč jste ale nebyli nebezpečnější v ofenzivě?

Střelecké možnosti byly, ale musíme odhadnout, v jaké vzdálenosti střílet chceme. Ne ze třiceti metrů. Hlavně nám ale chyběla ve finální fázi myšlenka, často jsme přemýšleli tak dlouho, až jsme míč ztratili, nebo nevěděli, co s ním. Chyběla větší kreativita, více pohybu a schopnost poradit si. Byly tam individuální akce, třeba Klímy, kterým ale Sparta zabránila. V těch obranných situacích si počínali lépe, než my.

Vrba, Svědík, Lička… Trenéři jako králíci z klobouku. Koho „vytáhne“ Baník?

Jak jste viděl výkon a šikovnost Almásiho při gólu?

Nevím, jestli to byla chytrost. Viděl jsem chybu gólmana, který mu to nahrál, a on to proměnil v náš gól. Aspoň to trochu utlumilo bolest, kterou jsme po zápase cítili.

Co byste řekl k boji o top čtyřku, na kterou nadále ztrácíte osm bodů…

Před zápasem jsem mužstvo chtěl motivovat, že když vyhrajeme, tak Slovácko má před sebou těžký zápas v Plzni. A příští týden jedeme k nim. Představa odstupu pěti bodů byla příjemnější, než je aktuální realita, která možná zůstane osmibodová.