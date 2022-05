„Myslím, si, že to kluci zvládli se ctí. Tak jako jsme si to řekli, když jsem přebíral tým. Palec nahoru,“ dodal bývalý záložník.

Jak tedy hodnotíte zápas?

V prvním poločase jsme v defenzivě hráli velmi dobře. Ze standardky jsme měli náznak šance Kuzmy, bohužel se v situaci neorientoval. Mohl zakončit lépe, dát to lehce hlavou. Pak přišla penalta, kde se do šance dostane Sýkora, spadne a po konzultaci s VAR se píská.

Co jste týmu ordinoval po přestávce?

Chtěli jsme zlepši finální fázi, kde nám to nešlo. Měli jsme určité náznaky, ale zkazili jsme přihrávku, nebo rychle ztratili míč. V soubojích byla Plzeň daleko silnější. Druhý poločas se už odehrál v oslavných ceremoniích celého stadionu. Domácí kontrolovali situaci i náskok 1:0. Víme, že s Plzní je těžké si vytvářet šance, dát ji gól a to se potvrdilo. Asi zaslouženě vyhrála.

Jak byste vyhodnotil celou sezonu Baníku, potažmo své angažmá v roli hlavního kouče?

Říkám si, že páté místo není tak špatné, i když jsme nějakou dobu pomýšleli na pohárové příčky. Ty jsme ztratili záhy, když jsme prohráli doma s Karvcinou, Teplicemi a remizovali s Libercem. To byly zlomové body, po kterých jsme tušili, že poháry asi neuhrajeme. Slovácko sice na startu jara párkrát zaváhalo, ale pak už skoro neprohrálo. Bylo těžké se udržet v kontaktu, navíc když jsme nezvládli poslední vzájemný zápas u nich. Všichni jsme si poháry přáli, slavíme sto let, byla by to třešnička na dortu.

A co vaše štace?

Jsem rád, že jsem k pozici hlavního trenéra přičichl, je to úplně jiná funkce, než být asistentem. Máte daleko více odpovědnosti. Velká zkušenost do další kariéry.

Mluvil jste už se svým nástupcem Pavlem Vrbou, a co byste mu vzkázal?

Nemluvil, bylo to strašně rychlé. Ani nevím, jestli ho něco bude zajímat, jestli má mé číslo, nebo mu ho někdo dá. Baník viděl v zápasech se Spartou a jsou lidé, kteří mu poradí, kdo přijde z hostování, kdo je v Baníku. Kdyby mi zavolal, kontaktu bych se nebránil.