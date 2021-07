Osmačtyřicetiletý někdejší záložník a reprezentant si krátce oddechl po mistrovství Evropy, kde plnil roli asistenta Jaroslava Šilhavého, a stejnou funkci bude mít i ve svém mateřském klubu.

„Uvažovali jsme, že bych se připojil už po dvou dnech, ale nakonec těch pět bylo ideální. Trochu jsem fotbal vysadil z hlavy a teď mohu zase do toho naskočit a začít naplno. Odpočinul jsem si a moc jsem se těšil,“ řekl v rozhovoru pro Deník Tomáš Galásek.

Baník porazil Líšeň 2:0. Jaké z toho máte pocity a dojmy?

Na tento zápas jsem se těšil, byla možnost se ho zúčastnit po pár dnech, které jsem od Ondry dostal volno. Rád jsem toho využil a nakonec jsem si tento zápas vybral, že se s kluky pozdravím a poznám. Větší to bude během příštího týdne, kdy budeme trénovat na Bazalech. Ale věděl jsem, že kluci mají dobrý potenciál. Tým je dobře namixovaný. Starší a zkušení hráči, vedle nich mladí a nadějní, takže myslím, že máme s čím pracovat.

Je těžké naskočit k týmu v rozjeté přípravě?

Je to určitě složitější, ale pořád máme k dobru dva týdny, než začne v Jablonci liga. Proto myslím, že adaptace nebude žádný problém. První dojem na mě kluci zanechali velice dobrý.

Komunikovali jste s trenéry Baníku i během šampionátu?

Byli jsme v kontaktu. Ondra chtěl vědět něco z toho, co jsme s reprezentací zažívali, a samozřejmě jsme se o důležitých věcech okolo Baníku informovali.

Kdybyste měl svýma očima zhodnotit vystoupení českého týmu na mistrovství Evropy, jak by to vypadalo?

Prvně chci říct, že z toho mám hodně cenných poznatků. Jsem tak rád, že jsem u toho mužstva už od roku 2018, kdy se začalo tvořit, mohl být. Myslím, že můžeme být s tím, co jsme předvedli, spokojeni, i když jasně, vždy to může být lepší. Vždy záleží na vývoji utkání. V tomto proti Dánsku nám nevyšla standardka, zaspali jsme, prohrávali jsme a pak to bylo o něco těžší. Mrzelo mě, že tito hráči naši generaci nezastínili nějakým úspěchem. Třeba to vyjde v případě mistrovství světa.

Opravdu byste si to přál?

Určitě. Když kluci šli do čtvrtfinále s Dánskem, bylo to podobné, jako u nás v roce 2004. Byl jsem součástí týmu, který rostl, jak výkonností, tak i partou a celkovou atmosférou, takže jsem věřil, že se úspěch podaří.

Kdybyste si měl tipnout, kdo nakonec EURO vyhraje, na koho byste ukázal?

Držím palce Itálii.

Proč?

Po naší prohře 0:4 v Itálii byla vlna kritiky, jak jsme tak vysoko mohli padnout. A vidíte. Možná to budou mistři Evropy. Aby se to pro příště nezlehčovalo.

Do Baníku jste se vracel už jako hráč, teď jako součást realizačního týmu. Co pro vás znamená být zase v Ostravě?

Je to další krok v trenérské kariéře, který jsem chtěl udělat. A ten nejlepší, protože prostředí i lidi kolem fotbalu znám moc dobře.

Dosud máte ale zkušenosti ze zahraničí převážně s mládežnickým fotbalem, že?

Měl jsem poslední dva roky sedmnáctku, tohle vnímám jako šanci se rozvíjet dál. Ale porovnání dospělého a mládežnického fotbalu je složité. To budu moci dělat až tak za rok. Přece jen i když mám zkušenosti teď od reprezentace, tak tam není ten dril tak velký. U mládeže chcete učit hráče každý detail, to u dospělých není takové.

Máte rozděleny role s Janem Baránkem a Ondřejem Smetanou?

V týdnu se o tom určitě budeme bavit.

Zajímavé je, že když připočteme trenéra brankářů Víta Baránka, máte pokryty všechny posty. Od branky až po útok.

(pousměje se) Můžeme si to skupinově rozdělit a trénovat podle potřeb fotbalistů. To je pravda. Už nyní si však dokážu představit, jak na tom individuálně hráči jsou, jaké mají schopnosti a dovednosti. Pochopitelně je ale budu dál sledovat v tréninku i potom v zápasech. A pokoušet se je rozvíjet.