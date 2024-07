Pochází z Arménie, je dokonce odchovancem klubu, který nyní nese název FC Urartu (dříve FC Banants). Zároveň ale žije v Ostravě, hraje třetí ligu na Hlubině a prošel Baníkem, v jehož dresu nastoupil v sezoně 2011/12 do sedmi ligových utkání (142 minut). Poněkud rozporuplné pocity má fotbalový útočník Gevorg Badalyan, když se ho zeptáte, jestli ve 2. předkole Konferenční ligy bude fandit celku ze své vlasti, nebo svěřencům Pavla Hapala. „Bude to vyrovnané, ale favorizuji Baník,“ říká pro Deník.

V minulých týdnech třiatřicetiletý hráč registroval, že Baníku byl nalosován vítěz dvojzápasu Kalev – Urartu. O to, jestli budou úspěšnější Estonci či Arméni, se už ale dál nezajímal a dozvěděl se to až na začátku rozhovoru pro Deník. „Viděl jsem na internetu, že ta možnost je. A upřímně, až do té chvíle, než jste mi napsal, jsem nevěděl, jak to dopadlo. Neměl jsem čas to sledovat,“ přiznává Gevorg Badalyan na úvod povídání. „Ale je to zajímavé, že se v Ostravě střetnou mé dva bývalé kluby,“ přikyvuje.

Vzápětí připouští, že o konkrétnostech ohledně Urartu přehled nemá. „Díval jsem se na strukturu klubu od vedení až po hráče, a nikoho neznám. Z doby, kdy jsem tam působil já, se vše změnilo, včetně názvu, protože klub vlastní i jiný majitel,“ líčí Badalyan.

Obecně arménský fotbal kvůli časovému vytížení nesleduje. Do vlasti se dostane maximálně jednou za rok na dovolenou. „Konkrétně o hráčích Urartu moc nevím. Koukám aspoň na výsledky a vím, že jsou dlouhodobě na vrchu Premier League, loni byli dokonce mistry, takže slabí určitě nebudou,“ odhaduje, přičemž jedno přirovnání najde.

„V Arménii je to taková Sparta či Slavia. Klub disponuje vynikajícím fotbalovým prostředím, řadou tréninkových hřišť, stadion je zrekonstruovaný. Patří ke špičkovým klubům,“ popisuje odchovanec s tím, že našel společným znak tamních celků.

close info Zdroj: Pavel Sonnek zoom_in Trénink Baníku Ostrava v roce 2011. Na fotografii klečící Gevorg Badalyan, nad ním Josef Hušbauer.

„Hodně sází na cizince. Nevím, jestli tam je početní omezení, ale nějaké minimum asi ano, protože kolikrát vidím, že ze základní jedenáctky je deset cizinců a jeden jediný Arménec. Tato podmínka tam asi bude. Každopádně v každém klubu je vždy aspoň polovina mančaftu zahraničních hráčů, díky čemuž jsou ty týmy silné, technicky vybavené, takže Baník to asi úplně jednoduché nebude mít,“ upozorňuje Gevorg Badalyan. „Docela by mě zajímalo, kde na tyto hráče kluby berou,“ pousměje se.

V nenasazení šestice hráčů s ruským pasem do odvety s Kalevem vidí kousek taktiky. „Myslím si, že si ve druhém zápase natolik věřili, že ty opory nepotřebovali. Pokud jde o klíčové hráče, šetřili je, aby je Baník neviděl,“ předpokládá bývalý baníkovec.

I z tohoto důvodu si myslí, že by Baník neměl soka podcenit. „Hlavně Ostrava není v pozici, aby někoho podceňovala. Já si ale myslím, že kluci budou motivovaní. První ligové kolo na Bohemce jim nevyšlo, takže potřebují zabrat a za každou cenu vyhrát, protože venku to budou mít určitě těžší,“ míní Badalyan.

Jak tedy tipuje výsledek a komu bude fandit? „To nemůžu říct,“ usmívá se. „Jsem Armén, ale napůl také Čech, Baník mám rád. Je to pro mě hodně zajímavé, že se střetnou mé dva bývalé kluby. Rozhodně to budu sledovat, těším se, a když to jen takhle zkusím srovnat, tak si myslím, že Baník má na to, aby postoupil, byť to nebude mít jednoduché. Stát se může všechno, ale jak jsem řekl, mírně favorizuji Baník,“ uzavírá Gevorg Badalyan.