Na osmatřicetiletého bývalého ligového útočníka, který po konci Kozla dokončil jaro, a jež kromě loňského půlroku v tehdy druholigových Vítkovicích neměl s trénováním profesionálního klubu žádné zkušenosti, byla najednou naložena tíha nakrmit fanoušky lačnící po průměrných až bídných letech po úspěchu.

Klub se však sázky na mladého kouče nebál. Vyšel z koloritu zavedených jmen, která se v českém fotbalovém rybníčku točí léta jako na kolotoči stále dokola, a vydal se cestou neprobádanou, ale té, které věří. Ukázal na člověka z regionu. To udělal i sám Smetana, když se obklopil jmény asistentů jako Jan Baránek mladší a především Tomáš Galásek. To jsou další faktory úspěšného vstupu do sezony, byť ani oni se nemohou pyšnit desítkami a stovkami odkoučovaných zápasů v dospělém fotbale.

Přesto Baník hraje fotbal, na který je radost se dívat, trenéři vědí, co po hráčích chtějí, mají výsledky. Celá skládačka dává prostě smysl. A vše neprovází rozšafná prohlášení, naopak. Smetana zůstává při rozhovorech při zemi.

I on totiž ví, že na přehnanou chválu je ještě brzy. S Jabloncem, Zlínem, Českými Budějovicemi a Pardubicemi trenéři i celý tým obstáli, ukázali potenciál, že se s Baníkem musí počítat. Na druhé straně vyjma prvně jmenovaného celku nejde o popředí ligového pelotonu. Zrcadlo, zejména z pohledu hry a výkonu, nastaví tuto neděli v Praze Slavia a příští sobotu doma asi i posílená Mladá Boleslav.

Základ ale Baník má, už nyní se o něm a jeho hře baví i lidé po celé republice. Teď na to jen navázat. A proč ne v Edenu?