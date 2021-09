Slezané se pořádně zapotili, nakonec uspěli zásluhou vlastní branky. K ní ovšem obránce Ondřeje Mazucha donutil hostující tlak do brány a dobrý centr Nemanji Kuzmanoviče. To je nutné poznamenat.

Co je však nejdůležitější, Baník potřetí v ročníku prohrával, poprvé však nepříznivý vývoj duelu dokázal zvrátit. V Jablonci neměl na odpověď čas, v Edenu proti Slavii kvalitu. Vyjít naprázdno i tentokrát, bylo by to velmi nepříjemné. Každé mužstvo ten pocit, že skóre obrátit umí, potřebuje. A je jedno, jestli bojujete o poháry v lize, nebo o postup z okresního přeboru. Proto je však tato výhra ještě cennější, než kdyby se k ní došlo po hladké cestě.

To si ostatně uvědomovali hned po zápase i jeho aktéři – obránce Jiří Fleišman i trenér Ondřej Smetana. „Na to se nedá jinak odpovědět,“ připustil kouč, který ale vzápětí druhým dechem upozornil, že nelze na to příště spoléhat.

To je také pravda. Můžeme si však být jisti, že v pátek na hřišti olomoucké Sigmy vyrukuje ještě o kousek sebevědomější, ale zároveň také v pohotovosti udržovaný Baník.