Je však potřeba se na situaci podívat okem celku z Bazalů. Předně je nutné smeknout klobouk před vyjednávacími schopnostmi majitele Václava Brabce. Nejprve přivedl ze Sparty Davida Lischku a to i přesto, že si ho Pražané před koncem roku stáhli z hostování. Konečná cena je „15 mega“, které by na stůl Baník vyskládal během jara stejně, jelikož by patrně chtěl uplatnit opci a získat čtyřiadvacetiletého zadáka natrvalo.

Uhájil tím však před „nájezdníkem“ z Letné svou hvězdičku Yiru Sora. A s ním mohl obchodovat dál. Pár let zpátky by se Baník před rivalem z hlavního města sklonil, kývl na první nabídku a pustil ho za „drobné“. Jak ale zmínil sportovní ředitel Alois Grussmann, klub nemá potřebu prodávat za každou cenu. Sparta nesplnila Brabcovy představy – cca 30 milionů korun, hráčskou kompenzaci (rozuměj Lischku) a podíl z dalšího prodeje. Do procesu tak mohla vstoupit Slavia.

Nejspíš ani v Edenu nebyli nadšení podmínkami, které si odvážný klub ze Slezska kladl, nakonec ale na ně přistoupili.

Jak tedy ze zimy Baník vyšel? Lze ho označit za vítěze. Lischka je zpět, peníze, které mohou ještě výrazně narůst při dalším hodnotném přesunu Sora ze Slavie pryč, má, a přivedl i náhradu na stejný post – Ubonga Ekpaie. Navíc podle informací Deníku je součástí obchodu i příchod Ladislava Takácse. Do Ostravy by měl zamířit po doléčení zranění. A to pozor, vše získáno za náhradníka!

Jistě, Sor vstřelil na podzim tři branky, na pět nahrál, a pomohl Slezanům k nejednomu bodu. Není možné ale nepřipomenout fakt, že ze šestnácti duelů, do nichž zasáhl, nastoupil jen pětkrát v základní sestavě. Celkově odehrál 602 minut, tedy necelých 37 na zápas.

Nebyl tak stabilním členem základní jedenáctky, spíše žolíkem. V tomto kontextu se musí vnímat vše výše jmenované a získané z pohledu Baníku jako skvělý obchod. Nic to ale neubírá na obrovském potenciálu Sora, který má šanci se ve Slavii prosadit.

Velký podíl na sportovně i ekonomicky výhodné zimě je nutné přisoudit i trenéru Ondřeji Smetanovi a jeho realizačnímu týmu. Své první dva starty si sice Sor loni v únoru připsal ještě pod Lubošem Kozlem, právě Smetana mu ale věřil i nadále. Složitější povaze hráče navzdory. Ať už jako kouč, který jen dojíždí sezonu, nebo od léta už v roli právoplatného trenéra Baníku Ostrava.

Během svého krátkého působení v čele střídačky FCB zaznamenal dva nejdražší příchody v éře Václava Brabce (Lischka za 15 milionů, Almási za 13), prací svou a svých kolegů si však na ně vydělal. Ano, náklady hravě pokryje prodej Sora. Náhradníka.

Odvaha se Baníku vyplatila!