Poprvé se stalo před více než čtyřmi lety, 1. října 2017, v dresu Zlína. Fastav tehdy uhrál na ostravské půdě remízu 2:2. „Vracím se do známého prostředí, kde jsem toho dost odehrál. Těším se na lidi v Ostravě, bývalé spoluhráče, i známé, protože mi přijede fandit rodina i kamarádi,“ říká Deníku šestadvacetiletý středopolař.

Celkem potřeboval podle svých slov sehnat na Městský stadion ve Vítkovicích dvanáct vstupenek. „A nemám informaci, že bych je nedostal, tak snad to klapne,“ usmívá se Daniel Holzer.

V novém působišti je zatím spokojený. „Hraju, mám důvěru trenéra, daří se nám, vyhráváme a atmosféra je pak uvolněná. To je dobře pro sebevědomí, já se cítím dobře a dobře se mi i hraje. Prakticky nic mi nesvazuje nohy a podle toho to vypadá i na hřišti, byť vždy to může být lepší,“ přiznává šikovný fotbalista s tím, že nejvíc mu pomohla právě kabina a spoluhráči.

„Rychle jsem zapadl. Kluci mě vzali mezi sebe a nemusel jsem se příliš aklimatizovat na nové prostředí a vše okolo. Roli hrál samozřejmě i trenér,“ podotýká Daniel Holzer, který zatím nastoupil do osmi utkání, v nichž zaznamenal gól, tři přihrávky a navíc třináctkrát dostal své spoluhráče do vyložené šance.

„Na začátek dobré, i když jak říkám, mohlo to být i lepší,“ opakuje Holzer. „Jsem rád, že konečně zase boduju. Vytvořit třináct šancí je solidní, ale je to spíše díky hernímu projevu týmu. Myslím, že hrajeme dost kvalitně, máme šance, dáváme góly, proto ta čísla naskakují,“ popisuje záložník, podle něhož je hlavní zbraní Slovácka právě týmové pojetí.

„Tady je to nastavené tak, že jeden maká za druhého a pokud se někdo na něco vykašle, má problém u trenéra a sežrat mu to dá i kabina. Z pracovitosti a týmovosti se pak ukážou i individuality,“ přibližuje Daniel Holzer.

TRENÉR SE ZMĚNIL

Trenéra Martina Svědíka zažil už před lety v Baníku. Jaký je nyní? „Změnil se. V Ostravě tak tvrdý nebyl,“ směje se Holzer. „Dává to znát i na lavičce, protože tak impulzivní nebyl. A nejvíc to pocítíme, když něco děláme špatně. Tak bych to řekl,“ dodává.

V novém týmu se musel srovnávat i s lehce jinou rolí, jiný herní systém a postavení v něm, než byl zvyklý z Baníku. Je však rád, že Baníku vyšel úvod sezony. „Myslím, že se konečně povedlo chytnout začátek, to pro hráče, trenéry i fanoušky je jen dobře. Právě fanoušci vás pak ženou, i když… To platí, i když se nedaří,“ prohodí Daniel Holzer. „Hrají dobře, základ je pořád stejný, akorát přišly posily, zejména dva urostlí útočníci, což Baníku určitě pomohlo. Jsou i produktivní, dávají góly, tak uvidíme,“ je zvědavý.

V ofenzivě Baník hodně spoléhá na pětigólového útočníka Ladislava Almásiho, který však proti Slovácku kvůli disciplinárnímu trestu nenastoupí. „Ne že bychom si oddechli, ale nešlo přehlédnout, že má formu. Střílí góly, umí se prosadit, navíc je platný i ve hře, takže to pro Baník bude ztráta. Je to ale jejich věc, oni si s tím musí poradit,“ připomíná Holzer.

RADIT NEMUSEL

Úroveň zápasu bude záležet i na podpoře z tribun. Fanoušci Baníku jsou svými hlasivkami známí, tentokrát se ale očekává i příjezd hostů v několika autobusech. „Pokud to tak bude, bude to jen plus. Výborná kulisa a lidi vás pak ženou k většímu a většímu úsilí. Donutí vás se vybičovat,“ přikyvuje Daniel Holzer.

„Už jsem slýchal, že by to mohl být zlomový zápas podzimu i z pohledu boje o poháry. Jsme za sebou, týmům se daří, sám jsem zvědavý, jestli to bude opatrné, nebo jako v našich posledních zápasech ofenzivní. Nevím, co od toho čekat,“ nechá se překvapit.

Radit trenéru Svědíkovi o svých ještě nedávných spoluhráčích nemusel. „Je dost zkušený a z videí i zápasů si poradí sám. Já mu sice něco málo řekl, ale hlavně mu šlo o to, abych se já připravil, jelikož mě kluci i trenéři znají. Ať si dám bacha. Jinak jsem ale neradil,“ vylučuje Holzer.

A co by dělal, kdyby se mu podařilo skórovat? „Gól do sítě Baníku slavit určitě nebudu,“ slibuje na závěr Daniel Holzer.