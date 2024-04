/FOTOGALERIE/ Famózní, parádní, neskutečná… Řadou různých výrazů označovali už na tribunách vítkovického stadionu nedělní trefu Ewertona do sítě Karviné. Brazilský fotbalový šikula ve službách Baníku Ostrava překonal hostujícího brankáře Dominika Holce z vlastní poloviny, ani úchvatná rána ale Slezanům v derby na výhru nestačila. Souboj regionálních rivalů skončil remízou 2:2.

Fanoušci Baníku při derby s Karvinou. | Video: David Hekele

Začalo to nenápadně. Karviná, která chvíli předtím orazítkovala Čavošem břevno a Akinyemiho vychytal Letáček, měla míč na kopačkách, ale selhala v rozehrávce. Boula ji zachytil a přes Buchtu „kulatý nesmysl“ dostal k Ewertonovi, který byl však na své polovině. Nic, na čím by se člověk měl povznášet, řeklo by se.

Jenže Jihoameričan k překvapení více než dvanácti tisíc fanoušků na stadionu po rychlém potažení napřáhl a do míče prásk takovým způsobem, že ten po zhruba šedesátimetrovém letu zapadl do sítě branky Dominika Holce. Slovenský gólman už finální část snahy o odvrácení „zkázy“ sám vzdal. „Že je zle, jsem věděl hned,“ řekl po zápase novinářům někdejší brankář Sparty.

Kouč Baníku po derby s Karvinou: Několik slabších výkonů, vše nám trvalo dlouho

„Je neskutečné, jak to ustřelil, ale Ewerton je pro mě jeden z nejlepších hráčů v lize. Potvrzuje to každým zápasem. Je pro mě škoda, že takovým způsobem, protože to teď bude všude, ale nejsem první ani poslední,“ podotkl Dominik Holec.

„Wow, krásný gól. To je kvalita, přehled, že je brankář vysoko. A že to ještě dokáže takto trefit, to je nadstandard,“ kroutil hlavou i Holcův krajan a útočník Karviné Martin Regáli, který ve druhé půli srovnával na 1:1.

„Pro tohle, co Ewerton předvedl, lidi chodí na fotbal. To je fantazie,“ pokýval hlavou hostující kouč Marek Bielan. „U mě to je hráč, který je extratřída a asi na jiné úrovni, než je česká liga. Strašně silný na míči, ukázal přehled, podíval se a dal to Dominikovi pod břevno,“ popsal svůj pohled na celou situaci.

Paixao Da Silva Ewerton z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Holec stál vysoko proto, aby zadržel dlouhé míče za obranu na rychlonohého Tanka. „Tohle jsme nezachytili, ale jak říkám, proto chodí lidi na fotbal. Že se nějaká chyba udělá a Ewerton ukázal velkou třídu. Musím ho pochválit,“ podotkl Marek Bielan.

Remízové derby! Góly geniálního Ewertona byly Baníku málo, Karviná má bod

Českým fanouškům se okamžitě zobrazil gól reprezentačního útočníka Patrika Schicka ze zápasu proti Skotsku na evropském šampionátu před třemi lety. „Jo, jo, viděl jsem to. Velmi pěkný gól,“ uznal i Ewerton, když mu ho žurnalisté nadhodili.

Z takové dálky se prý trefil poprvé. On i trenér Pavel Hapal prozradili, že tuto variantu připravovali. „Vím, že Holec hraje hodně vysoko, protože umí velmi dobře nohama. Čekal jsem na nějaký takový moment, byl to instinkt. Pěkný gól,“ usmál se Ewerton.

„V týdnu při přípravě jsme se o tom bavili, hráčům jsme říkali, že že pokud ta možnost bude, tak to mají vyzkoušet,“ líčil Pavel Hapal. „Možná si na to vzpomněl, nevím, ještě jsme se o tom nebavili, ale vzal to na sebe, krásně to trefil, takže nádherný gól,“ pochvaloval si Hapal.

Holec po Baníku: Tak se bojuje o život! Gól Ewertona? Nejsem první ani poslední

Paixao Da Silva Ewerton z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Není to poprvé, kdy to na mě někdo takhle zkoušel. Nechci, aby to znělo namyšleně, ale nezaváhal jsem. Vracel jsem se hned, ale on to trefil takovou silou… Sice to šlo z dálky, ale to byla rána jak z děla a balon zapadl rovnou pod břevno. Musím se na to ještě podívat, ale trefil to neskutečně,“ ocenil Holec. „Ani takový gól ale nezmění nic na tom, že budu dál stát vysoko,“ dodal.

Navzdory parádě i později proměněné penaltě odcházel Ewerton ze hřiště zklamaný. Baník dvakrát ztratil těsný náskok a v honbě za čtvrtým místě jen remizoval. „Nejsem spokojený s výsledkem, ani se svým výkonem, protože jsme ve druhé půli hráli velmi špatně. Ztratili jsme hodně míčů, udělali hodně chyb. To musíme zlepšit. Dvakrát jsme vedli, tohle už musíme udržet,“ věděl.

A co bylo špatně ve druhé půli? „Nevím, jestli jsme ztratili koncentraci. Kazili jsme hodně lehkých míčů. Možná jsme měli být trpělivější, počkat si na průnikové přihrávky,“ nastínil recept Ewerton s tím, že Karviná hrála dobře. „Hodně míčů jsme jim ale dali,“ uzavřel Brazilec.