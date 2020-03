Přesná hlavička útočníka Baníku Ostrava Nemanji Kuzmanoviče pomohla k zisku bodu po remíze 1:1. „Měli jsme hodně šancí, bohužel jsme je neproměnili,“ litoval třicetiletý Srb.

Domácí jarní premiéra pro vás skončila dělbou bodů se třetím Jabloncem. Jaké máte ze zápasu pocity? Prohrávali jste už po šesti minutách…

Hráli jsme dobře od vyrovnávacího gólu až do konce poločasu. Bohužel jsme dostali branku z první šance soupeře. Vlastně měli za celý zápas jen dvě příležitosti. Jednu před koncem a tu první, kterou využili. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a od té doby jsme byli lepší. Jedna věc mě ale trošku mrzí.

Která? Povídejte…

Výpadek ve druhé půli, kdy jsme se nechali na pár momentů zatlačit. Vycházelo to z toho, že jsme chtěli rychle a zbrkle řešit útok. Nehráli jsme postupně, neotáčeli jsme strany. Ale celkově nebyl z naší strany zápas špatný. Měli jsme hodně šancí, bohužel jsme je neproměnili.

U vyrovnávacího gólu z 12. minuty jste šel naslepo mezi stopery?

Viděl jsem, že jeden z nich a nevím, jestli stoper nebo Hübschman, byl docela vysoko. Kdybych šel před něj, tak bych to mohl maximálně prodloužit. Rozhodl jsem se zůstat a Fillo poslal nádherný centr levou nohou. Jenom jsem to tečoval, naštěstí to zapadlo do branky.

Trenér vás často uklidňoval, abyste hráli po zemi. Ne vždy se vám to ale dařilo…

Moc jsme chtěli vyhrát a asi to bylo vidět. Pořád jsme spěchali. Možná to chtělo ve druhém poločase zachovat párkrát větší klid. Otočit stranu, počkat si na prostor, až se uvolní, a pak zaútočit. Ale hráli jsme doma. Věděli jsme, že na to máme, že jsme lepší než soupeř. Bohužel z toho je jenom bod.