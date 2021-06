„Je to o tvrdé práci. Nicméně musím říct, že minulá sezona byla těžká, a to hlavně kvůli covidu," říká šestapadesátiletý funkcionář, když hodnotí své dosavadní období v čele sportovního úseku.

„Byl tam herní výpadek, pak se nahrnulo spoustu utkání v lednu. Nechci se ale vymlouvat. Pro Baník není osmá příčka na vyskakování, chtěli jsme skončit výš," dodává Grussmann.

Nebyl cíl v podobě evropských pohárů až příliš ambiciózní?

Baník musí mít ambice a cíl. My si je dali v této podobě, chtěli jsme do pohárů, ale musíme to brát tak, že je to sport. Soupeři, kteří skončili nad námi, byli možná lepší, nebo měli víc štěstí, ale když si to tak vezmete, nebyli jsme až tak daleko. Vždyť dvě kola před koncem jsme ztráceli čtyři pět bodů. Když se pak podívám na utkání, která jsme vyloženě zbytečně ztratili, v poslední minutě na Bohemce, neuznaný gól a neproměněná penalta v Liberci, množství ztrát doma… Cíl jsme nenaplánovali špatně, jen jsme mysleli, že řadu zápasů zvládneme lépe. A ještě něco.

Povídejte…

Musíme přihlédnout i k tomu, že na příčky nad námi se vklínilo velmi dobře hrající Slovácko a samozřejmě nováček Pardubice. Skončit o ty dvě pozice výš, byli bychom spokojenější, byť ani tak by poháry nevyšly. Ale mělo to i pozitiva. Dali jsme prostor mladým, které tím vychováváme a pomáháme jim růst. Chytli se Buchta a Kaloč. Nicméně ke spokojenosti máme daleko.

Přinesl vám ten rok víc radosti, štěstí, nebo spíše starosti?

Spíše to druhé. Ale nejen fotbal, celkově to, co se v republice dělo, kdy na covid umírali lidé. Ať chcete, nebo nechcete, tak vás to jako klub i jako člověka zasáhne. Mám bohužel s tragickými dopady covidu bezprostřední zkušenosti. Sportovně vás pak negativně ovlivní to, že se nehraje. Ale je tu i ten klad, o kterém jsem mluvil před chvílí.

Kdy vám bylo nejlépe, a kdy nejhůř?

(zamýšlí se) Těžko to datovat. Nejvýznamnějším momentem uplynulého roku pro mě byl nástup do Baníku. Dnes mohu s klidným svědomím říct, že jsem se rozhodl dobře. Pracuji pro Baník a spolu se všemi lidmi, kteří v tomto klubu pracují, děláme vše pro to, aby šel Baník výsledkově nahoru. A kdy mi bylo nejhůř? Když jsme měli mužstvo v covidové karanténě, nevěděli jsme, zda se bude hrát, protože to zasáhlo patnáct hráčů i realizační tým. Do toho byly hlasy, jestli to neděláme naschvál, jestli něco nebojkotujeme. To mi přišlo zcestné. Dávali jsme i z hráčů béčka dohromady skoro nový tým včetně trenérů i gólmanů, aby se v Příbrami mohlo hrát. Tehdy bylo nejhůř nejen mně, ale i celému vedení.

V čem vlastně vidíte největší rozdíl mezi Baníkem a Opavou, kde jste byl dlouho sportovním manažerem?

Nezlobte se, nechci srovnávat. V Opavě jsem byl, teď jsem v Baníku a na tuto otázku nebudu odpovídat.

Ale tlak je asi větší v Ostravě, že?

Tlak je všude. V jakémkoliv ligovém klubu. A nejen na mém postu sportovního ředitele. V Baníku je pod tlakem každý, kdo v něm působí.

Příprava začíná v pondělí, sezona za měsíc. Panuje u vás natěšení, nebo nervozita?

Natěšení. U všech, protože vidíme, že covid ustupuje, vše se rozvolňuje, takže by se vše mohlo rozjet tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. Pak bude záležet, jak bude probíhat příprava. My ale uděláme vše pro to, abychom byli nachystaní co nejlépe a na konci sezony abychom byli v tabulce výš, než tomu bylo letos.

Na rozdíl od jiných klubů jste zvolili soustředění v domácích podmínkách, hned vyrážíte do Kroměříže. O zahraničí jste neuvažovali?

To má svůj význam. Zaprvé je to jiné než v zimním období, kdy bychom vycestovali za terény, sluníčkem. Teď v létě k tomu není důvod, když tady máme skvělé tréninkové podmínky. I díky tomu, že se nehrálo, jsou hřiště velice dobře připravena. A k tomu musím opět zmínit covid. V zahraničí se musíte podrobovat různým testům, karanténám a nedejbože, že by se tam něco stalo. Třeba bychom se nemohli pohodlně vrátit. Proto jsme zvolili tohle.

Budou se ambice pro další sezonu měnit s ohledem na to, že Česko ztratilo jedno místo v evropských pohárech?

To není problém jen pro Baník, nýbrž pro celý český fotbal. Nicméně na tuto otázku je ještě brzy. Za měsíc a půl končí přestupové období, uvidíme, koho přivedeme a na co budeme cítit, že mužstvo má. Přece jen ani do takového klubu jako je Baník Ostrava, není jednoduché hotového hráče přivést. Rostou jejich nároky, stejně jako nároky klubů.

Hraje roli i geografická poloha?

Rozhodně. Pokud chceme hráče z Čech, nebo okolí Prahy, tak první věcí, na kterou se ptám, jestli půjdou na Moravu a jestli je to tu zajímá. Myslím si, že Baník je velkoklub, spoustu hráčů to zajímá, chtějí sem, ale jsou i takoví, kteří řeknou, že do Ostravy nejdou. Jiný kraj, jiný mrav, je to tu trochu specifické a někteří hráči radši zůstanou blíž domovu. Jakmile cítím, že tahle okolnost je pro hráče problémová, dáváme od toho ruce pryč. Chceme jen takové hráče, kteří budou odvádět pro Baník nejlepší výkony a jsou ochotni přijmout skutečnost, že se za svým klubem přestěhují třeba přes celou republiku.

Je to častý jev?

Ne častý, ale setkávám se s tím. Hráči si však musí uvědomit i to, že fanoušek Baníku – a my jsme rádi, že ho máme – je náročný. A že si žádá maximální přístup včetně ochoty jít za Baníkem přes půl republiky a odvést v něm maximum. Víte, nemusí se dařit, já ale chci vidět, že hráči zápas odjezdí po zadku, odpracují na sto procent. Pak jim nějakou tu chybičku odpustím nejen já, ale i ten kritický fanoušek. Jinak to nejde.