Kanonýr Baníku Almási: Slavii jsem neřešil. Vrba? Mám dobrý pocit

„Sáhli jsme pro tyto hráče, abychom si je nejprve vyzkoušeli, zda mají na to hrát za Baník Ostrava. Nechtěli jsme jít do něčeho, čeho bychom pak litovali,“ vysvětlil Alois Grussmann formu hostování v pořadu Zeptej se mě na klubovém youtube kanálu i sociálních sítích. „Nezůstanou tady, vrátí se do svých klubů. Vše konzultujeme s trenérem Vrbou,“ doplnil, přičemž ohledně budoucnosti posledně jmenovaného Takácse se se Slavií stále jedná.

Tématem je pochopitelně i setrvání autora šestnácti ligových branek Ladislava Almásiho. „Žádná konkrétní nabídka nepřišla, takže zatím zůstává. Nicméně jednání se nebráníme, pokud daná možnost osloví majitele,“ prozradil Grussmann.

Rýsuje se první posila? Baník by měl být blízko návratu bývalého kapitána

Slezané se ale pochopitelně poohlíží po možných posilách. Tou aktuálně nejreálnější a nejbližší by měl v dohledné době být obránce Michal Frydrych. Bývalý kapitán Baníku strávil poslední dvě sezony v polské Wisle Krakov, s níž ale sestoupil z Ekstraklasy. „Jednáme,“ potvrdil Alois Grussmann s tím, že Baník hledá i ve Skandinávii.

„Chceme přivést hráče ze zahraničí, nebo naší ligy, ale uvidíme, co vůbec bude. Změny nastanou, ovšem konkretizovat nic nemohu, protože máme rozjednané hráče, komunikujeme s nimi i s manažery. Jsou to ale citlivé věci,“ dodal Grussmann.

Lukeš: Frydrych je jednoznačná volba, chtěl bych ho. S Almásim Baník neprohraje

Také se nebrání spolupráci s Karvinou. „Je tu ta možnost. Mladí hráči by mohli hrát druhou ligu a bylo by to ku prospěchu obou klubů. Nyní určitě nebudeme stahovat všechny hráče, které jsme měli na hostování, do přípravy. Některé ale ano, vyzkouší si to a uvidíme. Někomu se dařilo víc, někomu méně,“ prozradil.

Doufá, že by Baník v nadcházejícím ročníku 2021/22 mohl zabojovat o evropské poháry. Pomoci by k tomu měl i nový kouč Pavel Vrba. „Je to erudovaný trenér a věřím, že nás všechny v Baníku posune o krok dál. Určitě mu čas dáme, takže i kdyby se nedařilo, Pavla podržíme,“ slíbil Alois Grussmann.