Baník přišel o trenéra. Skončil asistent, který zůstal po vyhazovu Vrby. Proč?

Pavel Vrba přicházel s aurou vymodleného trenéra. Bez pauzy, krátce po konci ve Spartě, si plácl s majitelem Václavem Brabcem, byť Baník už v té době jednal s Pavlem Hapalem a Radoslavem Kováčem. Po veselém a pozitivním entrée, jemuž vévodilo vtipně natočené klubové video, se však vše začalo sunout směrem dolů.

Renomovaný kouč obměnit kádr nechtěl. Spokojil se s comebackem Michala Frydrycha z Polska, hostováními Eldara Šehiče a Jiřího Letáčka, návraty hráčů z hostování (Pojezný, Tijani, Sanneh) a příchodem Chorvata Roberta Miškoviče. Jinak spoléhal na stávající opory, jenže už od přípravy bylo do očí bijící, že řadu hráčů ani pořádně neznal, jako by si o nich nic nezjišťoval. Přitom od uvedení do funkce v té době uplynul již měsíc. Nebo se z jeho slov zdálo, že nemá přehled o eventuálních posilách.

RÁNA ZA RANOU

První ránu ale Vrbovi uštědřil osud v momentě, kdy se zranil kanonýr Ladislav Almási. Autor šestnácti branek z předchozí sezony se po výročním zápase s Celtikem Glasgow dlouhé týdny potýkal s kotníkem, vše měla vyřešit speciální vložka do kopaček. Když se slovenský reprezentant vrátil v poháru v Kroměříži do hry, bylo už pro Vrbu téměř pozdě. Rozhodně chyběl.

Pavel Vrba.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pavel Vrba



Zápasů v lize: 11

Bilance: 2-5-4

Skóre: 14:15

Body: 11

Průměr bodů na zápas: 1

MOL Cup: výhra na penalty v Kroměříži a postup do 3. kola

Hráči se ale potýkali s chabou kondicí, ve druhých poločasech neměli síly. K tomu chyběla týmu herní tvář, i odvaha udělat nějaký tah ze střídačky. Respektovaný kouč neuměl svému týmu pomoci. Daleko radši útočil na rozhodčí, po zápasech pak na novináře. I proto měl v té době na svém kontě jen dvě výhry, ostudné domácí porážky od Olomouce, Teplic, a Brna, v součtu deset získaných bodů, pozice v poslední šestce. Fanoušci začali skandovat „my chceme Baník“ a poprvé se objevil i jejich požadavek na sundání dresů. A vzápětí přišla další rána.

Upachtěnou, ubráněnou a šťastnou remízu na Spartě (1:1) následoval složitý penaltový postup v poháru přes třetiligovou Kroměříž a po reprezentační přestávce další vítkovický kolaps, tentokrát s Českými Budějovicemi.

Nic platná nebyla ani na poslední chvíli vyjednaná hostování slávisty Srdjana Plavšiče a plzeňského Cadua. Restart se nepovedl, změnil se sportovní ředitel, když Aloise Grussmanna nahradil Luděk Mikloško, který po měsících pozorování dění v klubu měl jasno: odvolat Vrbu. Po bezbrankové plichtě v Liberci se tak stalo, výsledek už neměl na rozhodnutí vliv. „Pavel by skončil, i kdybychom tam vyhráli 3:0,“ potvrdil na podzim Deníku Mikloško, když se Vrbův ostravský účet zastavil na pouhých 11 bodech ve stejném počtu zápasů a děsivých čtyřech porážkách doma.

HAPALŮV PŘÍCHOD

Po necelém půlroce se tak Baník vrátil k původní variantě. Opět oslovil Pavla Hapala, který nabídku přijal. Už však bez Radoslava Kováče, jehož do svých služeb mezitím získaly Pardubice. Nad Ostravou ale vysvitlo slunce, fanoušci věřili, že teď to půjde.

Trenér Pavel Hapal.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pavel Hapal



Zápasů v lize: 12

Bilance: 4-2-6

Skóre: 21:20

Body: 14

Průměr bodů na zápas: 1,16

MOL Cup: Výhra 2:0 ve Velvarech a postup do osmifinále, kde byl Baník vyřazen domácí prohrou 2:3 s pražskou Spartou.

A ono to šlo. Hapal si rychle získal kabinu, dal ji dohromady, Baník v sestavě i s Almásim, který nasázel pět branek, vyhrál ve zbytku podzimu doma se Slováckem (3:1), Mladou Boleslaví (3:1) i Bohemians (4:1), herně tým nepropadl ani při porážkách v Plzni (1:3) a na Slavii (1:3). Splnil povinnost v podobě postupu v poháru přes třetiligové Velvary, a i když poté Slezané vypadli se Spartou, „uléhali“ fanoušci k dlouhému zimnímu spánku pozitivně naladění.

Že by zítřky mohly být světlé, napovídala příprava. Jediné negativum bylo další zranění Almásiho. Vedení i trenéři byli s kádrem spokojeni, věřili v jeho sílu, a když nevyšel příchod Vasila Kušeje ani nikoho dalšího, byl jedinou posilou albánský stoper Eneo Bitri.

Slibný úvod jara v podobě čtyř bodů ze Zlína (1:1) a Teplic (5:0) a pokukování po (možná pohárové) čtvrté příčce během měsíce ale vystřídaly úplně jiné starosti. Herně to skřípe, ani tady není jasné, co chce mužstvo na hřišti předvádět. Vše pak dokreslují matné výkony jednotlivců, ohromné individuální chyby před oběma brankami. Jak sám Pavel Hapal poznamenal, je jedno, jestli Laštůvka podběhne centr, nebo Tijani netrefí prázdnou branku. Obojí je chyba, která znamená gól. Nevstřelený, či inkasovaný.

Prohry s Jabloncem, v Brně, s Hradcem, se Spartou a remíza v Pardubicích? Najednou je z toho dvanáctá příčka, fanoušci opět skandují, a diskutují, kdo za současný stav může.

„Musíme s hráči o tom komunikovat. Myslím, že je teď čas na to, to trochu zklidnit a moc se v tom nepiplat, nehrabat. I když to nebude jednoduché, tak spíše vlít hráčům sebevědomí do hlavy,“ říkal po sobotním nezdaru trenér Pavel Hapal.

„Holt každý z nás by chtěl vyhrát, já také, ale jsme v této situaci a je třeba se z ní nějakým způsobem vyhrabat. Pracujeme na psychice hráčů, v tréninku na kvalitě provedení, aby ho přenesli do zápasů, ale jak říkám, sráží nás individuální chyby,“ opakoval.

Pod jeho vedením Baník získal ve 12 zápasech 14 bodů. Úspěšnost tak má jen mírně lepší, než předchůdce. To ale nemění nic na tom, že příznivci a veřejnost řeší, zda má ve funkci zůstat.

Vedení trenéra drží, má jeho důvěru. Sám Pavel Hapal ale ví, že je třeba zabrat. Nejlépe už o víkendu v Českých Budějovicích, které mají také 25 bodů. „Je to nový zápas, který začíná za stavu nula nula, a je i nutné eliminovat chyby v defenzivní činnosti. Dostáváme neskutečně hloupé góly,“ měl jasno Pavel Hapal při vědomí, že ani Jihočeši nedají Baníku nic zadarmo.

Válčit ale bude dál už pouze ve dvojici s Jiřím Nečkem. David Oulehla, jak známo, ve středu u týmu oficiálně skončil.