Co je však stejně důležité, jako devět získaných bodů do tabulky, třiapadesátiletý kouč od příchodu v polovině října během pár týdnů vtiskl mužstvu tvář a produkuje s ním fotbal, na který se dá koukat. Tým přezimuje na pomezí prostřední skupiny a skupiny o záchranu s dvaceti body. „Zaplaťpánbůh za ně,“ prohlásil Hapal.

„Jsme pořád někde na hraně, ale když se doma poztrácelo hodně bodů, tak jsem rád za ta tři vítězství. Doma jsme silní a to je základ. Samozřejmě deficit tu je a budeme muset vozit body i z venku,“ dodal Pavel Hapal.

Skvělý Plavšič! Gól dal, dva zařídil a Baník porazil Klokany. Zářil i Almási

Jak hodnotíte závěrečný ligový zápas roku 2022?

Jsem spokojený s výsledkem, protože jsme vyhráli, i když se to nerodilo jednoduše. Musím hráče pochválit za vstup. Byl velice dobrý, byly tam situace, které jsme mohli dohrát lépe a vytvořit si gólové šance, ale dali jsme v první půli dva góly. O poločase jsem upozorňoval, že není rozhodnuto, protože Bohemka nemá co ztratit a půjde do toho naplno. Začátek druhé půle nám nevyšel. Byli jsme pasivní, ztráceli jednoduché míče, Bohemka nás potrestala ze standardky, což s námi zamávalo, ale třetí gól utkání rozhodl. Pak jsme přidali i čtvrtý.

Jaký z toho máte pocit?

Celkově z toho mám dobrý dojem, ale v některých situacích jsme křehcí. Necháváme soupeře dostat se do brankových příležitostí. Musíme být pevnější. Nemyslím obránce, ale celé mužstvo. Tam musí být větší agresivita v osobních soubojích. Je to střízlivé hodnocení, za výsledek i výkon hráče pochválím, ale v defenzivní činnosti to mohlo být lepší.

Potlesk vestoje! Plavšič si získal fanoušky Baníku: Skvělý pocit, řekl. Zůstane?

A říkáte na Srdjana Plavšiče? Mohlo to být ještě lepší, nebo tohle je strop?

Ve všech zápasech hraje výborně. Je to rozdílový hráč, nepříjemný, v souboji jeden na jednoho dokáže udělat převahu. Nachystal tam krásný gól, sám jeden vstřelil, takže spokojenost. On se fotbalem baví i na tréninku, je to nadstandardní hráč.

Napadají vás myšlenky, zda ho budete mít i pro jaro, jelikož je varianta, že by si ho Slavia stáhla? Byla by to komplikace?

Komplikace by to byla velká, samozřejmě, ale jsou nějaké smluvní podmínky a uvidíme, jak se k tomu Plavšič postaví. Myslím si, že se tu cítí výborně, fanoušci ho přijali, on se jim odměňuje výbornými výkony. Nemáme to ve svých rukou, ale třeba tu zůstane alespoň do konce sezony, protože i Slavia má přetlak hráčů. Uvidíme, uvidíme.

V minulosti se mluvilo v souvislosti se Slavií i o Ladislavu Almásim. Máte tyto signály znovu?

Prozradím věc, která proběhla na utkání Bohemky se Slavií, kdy jsem se potkal s panem Tvrdíkem (šéfem Slavie). Já se ho ptal na Plavšiče, on mně na Almásiho. (usmívá se)

VIDEO: Šance pro fanoušky! Autogramy legend Baníku, u křestu knihy byl i Brabec

Co vám řekl?

Na rovinu: jsou dva velice kvalitní hráči. Plavšič neskutečný, Almási gólový. Nedovedu si představit směnu, nebo výměnu, protože nevím, kterého bych radši pozbyl, že by mi méně chyběl. To by bylo složité rozhodnutí.

Asi byste radši, aby Almási zůstal…

Samozřejmě, ale není to jen moje věc, ale klubu. Navíc ta nabídka nemusí být ze Slavie, ale i odjinud, pak se to bude řešit a zvažovat. Opakovaně svůj um potvrzuje, góly dává, na útočníka má výbornou postavu. Pro mě jako trenéra těžké rozhodování. Udržet bych chtěl jeho i Plavšiče, na kterého možná mám trochu vliv, protože jsem ho ve Spartě trénoval a máme spolu dobrý vztah. Zrovna jeho ale nemáme v rukou, tak uvidíme.

A nečekáte víc od Cadua? Ten kontrast s Plavšičem je do očí bijící…

Jako Brazilec si to asi tolik nepřipouští, ale myslím, že to i on sám vnímá. Zatím nedal gól, nemá asistenci, takže to rezonuje, ale odehrál slušný zápas. Měl i zdravotní problémy, které jsme řešili už při mém příchodu. Snad to podchytíme a bude v pořádku.

Lídr Baníku Kuzmanovič: O divočině v Rumunsku i montování židlí. Co ho rozčílí?

Během zápasů se rozcvičoval mladý brankář Martin Hrubý, má Jan Laštůvka nějaký zdravotní problém?

Trochu ho popotahovalo tříslo. Jestli jste si všimli, tak ve druhém poločase ani nevykopával, aby to pošetřil, ale já věřím, že za týden to dáme dohromady a nebude to nic vážného. Každopádně jsme nechtěli nic podcenit, tak jsme ho (Hrubého) nechali rozcvičovat. Jsem rád, že Lašty to dochytal, nic to nemění na situaci, že by tam Hrubas šel, i když je mladý. Na tréninku se jeví výborně, takže věřím, že by to nebyl zásadní problém.

Počítáte tedy v poháru se Spartou změnou v brance, nebo by měl chytat Laštůvka?

Máme to v hlavě. Hrubas nám chytal pohár, ale rozhodneme se v průběhu týdne, jak na tom Lašty bude zdravotně. Sedneme si s nimi, popovídáme a nějak se rozhodneme. Je to varianta.

Lukeš: Slavia nebyla schopna Baník přehrát a zlomit, tak ji pomohli rozhodčí

Zajímavé je, že na Slavii hrál pravého obránce Gigli Ndefe, tentokrát Jan Juroška. Podle čeho se rozhodujete?

Na Slavii jsme čekali běžecky náročný zápas, tak jsme tam dali Ndefeho, protože je na tom výborně po fyzické stránce. Odehrál slušné utkání, ale věděli jsme, že doma bude třeba víc tvořit, víc kombinace. I Juroška to odehrál výborně. Běžecky byl všude, odjezdil to. Rozhodujeme se podle soupeře a je dobře, že máme na kraj dva až tři kvalitní obránce.

U týmu jste krátce, ale jak jste spokojen s tím, co Baník pod vámi předvádí, a že má dvacet bodů?

Zaplaťpánbůh za těch dvacet bodů. Jsme pořád někde na hraně, ale když se doma poztrácelo hodně bodů, tak jsem rád za ta tři vítězství. Doma jsme silní a to je základ. Samozřejmě deficit tu je a budeme muset vozit body i z venku.

Co jste si pomyslel, když los poháru vám přisoudil Spartu?

Sledoval jsem to u televize a samozřejmě je to těžký soupeř. Věřím, že bude vyprodáno a bude to tečka za touto půlsezonou. Uděláme maximum, to stejné i Sparta a uvidíme, kdo z toho vzejde jako vítěz.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Jistí stopeři, Šehič záskok za Plavšiče zvládl. Co říkáte?

Bude to pro vás speciální zápas?

Neřeším to. Mám tam pořád spoustu kamarádů, lidí, které jsem trénoval, nebo jsme spolu hráli. Není to pro mě specifické, specifické je to pro Baník Ostrava, Spartu a fanoušky. Teď udělám vše, aby Baník zvítězil a postoupil.

Hráli jste na Slavii a v Plzni. Bude to teď se Spartou jiné?

Jsem rád, že se nám podařilo nad Bohemkou vyhrát 4:1 a dát fanouškům pěknou pozvánku na toto utkání. Věřím, že zaplníme stadion a lidi nás poženou za postupem. Bude to náročné a těžké, protože Sparta je na vzestupu. Je třeba se nachystat a zkusit postoupit.

Jste rád, že před zimou jste měl a budete ještě mít možnost s Baníkem hrát proti té silné trojce?

(pousměje se) Já bych s nimi hlavně rád bodoval, což se nepodařilo, i když rozdíl mezi zápasem v Plzni, kde hráli kvalitní utkání, a na Slavii byl. V Edenu jsme spíše bránili. Ale máme spoustu práce před sebou, abychom dosáhli takového levelu. Jestli na něm vůbec někdy budeme. Slavia je trochu odskočená.