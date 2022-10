Věděl, že Baník je ve svízelné situaci. Bodů málo, los zbytku podzimu těžký. O to důležitější bylo soka z Uherského Hradiště ve Vítkovicích zdolat. Povedlo se! „Je to úleva, hráči na vítězství doma čekali. Věřím, že je to nakopne, potrénujeme, v poháru to možná trochu poměníme a půjdeme dál,“ řekl Pavel Hapal.

Vítězný návrat! Hapalův Baník porazil Slovácko, triumf zařídily premiérové trefy

Jak byste první vystoupení Baníku pod vámi zhodnotil?

Pro nás velice těžké utkání. Hráli jsme s mužstvem, které patří ke čtyřem nejlepším u nás, i když nemá teď nemá tolik bodů. Vědí o sobě, jsou spolu dlouho, hrají kvalitně. Hrozně nám pomohlo rychlé vedení, pak červená karta, to byl pro nás asi trochu problém, protože jsme se začali bát o výsledek. Musím ale říct, že jsem spokojený, protože tam bylo nasazení, bojovnost, trochu nám skřípala kombinace a měli jsme řadu hloupých ztrát, ale to si s kluky řekneme. Za vítězství jsem rád, ale čeká nás hodně práce.

Ve druhém poločase jste se nechali zatlačit, byť jste hráli v početní výhodě. Bylo to horší kondicí?

Osobně si myslím, že to dělá hlava. Vedete dva nula, u nás je zvykem říkat, že zafunguje Csaplárova past, a tohle také velice hrozilo. A nakonec jsme se o výsledek báli. Bylo nás o jednoho víc, drželi jsme vzadu míč, ale nedostávali jsme se do kombinací nahoru. Ještě se na to musím podívat, ale hráli jsme hodně vysoko a neměli jsme mezihru, což zapříčinilo hloupé ztráty míče, standardky, rohy. Slovácko snížilo a to s hlavou zamává. Zachránil nás pojišťovací gól na 3:1 a tam jsem tušil, že to dopadne.

Dlouholetý asistent o Hapalovi: Baník nasměruje k obrození, chce hrát ofenzivně

Kde byl problém u inkasované branky?

Bylo tam nějaké nedorozumění, trma-vrma, možná někdo ztratil koncentraci a trochu to s námi zatřáslo. Ještě jsem to ale neviděl.

Almási, Plavšič a Kaloč vstřelili své první góly v sezoně. Může jim to pomoci?

Hlavně doufám, že to pomůže celému mužstvu. Je jedno, kdo ty góly dává, i když ofenzivní hráči od toho jsou. Kali hrál defenzivního, ale krásně to trefil a do závěru nás uklidnil. Jinak by ten závěr byl velice těžký. Pro super, povzbuzení, možná i psychické, ale hlavně to je povzbuzení pro všechny hráče.

Právě Filip Kaloč nastoupil jako jediný na šestce, vyrukoval jste s rozestavením 4-1-4-1. Proč?

Chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme se tlačit dopředu, hrát ofenzivně. Říkali jsme si, že když budeme hrát fyzicky náročně, třeba Slovácku dojdou síly, protože mají nabitý program. To se nepotvrdilo. Vyprodukovali jsme šance, ty jsme proměnili, což byl problém v minulých zápasech, kdy Baník góly nedával. To nám pomohlo. Každopádně Kaloč odehrál výborné utkání, protože držel prostor šestky. To v předchozích zápasech nebylo, když tam hráli ve dvou. Někdy se toulal na krajících. Teď to bylo ale výborné.

Talent Baníku o rakovině: Žádná deprese, pomáhaly maličkosti. Kdo byl inspirací?

Co jste vlastně stihl udělat s týmem od svého středečního jmenování?

Moc ne. Změnili jsme postavení při obranných standardních situací, hráli jsme zónově. To jsme trochu trénovali. Vsadil jsem v sestavě na zkušenost a nasazení. Snažili jsme se hráče vyhecovat, aby na hřiště šli odevzdat maximum. Některým pak docházely síly, ale lávku máme širokou, takže jsme to pak chtěli oživit.

Ze sestavy vám vypadl David Lischka, místo něj hrál Karel Pojezný. Zaujal vás?

Karel to zvládl velmi dobře. Víme, že je silný v rozehrávce a kombinaci, mělo tam i pár míčů, kdy dlouho váhal a soupeř mu to zablokoval. Ale to k tomu patří. Zvládl to bravurně. Pokud jde o Lišáka, tak měl svalový problém, který ale není nikterak vážný a věřím, že se v brzké době k nám připojí.

Mikloško o změně trenérů Baníku: Nešlo čekat. Mužstvo nemělo život ani energii

Trénoval jste zápas po dvou letech, na lavici jste střídal klidné chvíle s emocemi. Jak jste užil návrat ke své profesi?

Zrovna jsme se o tom bavili, když jsme šli na tiskovku. Ani nemůžu pomalu mluvit, jak jsem dva roky na nikoho nekřičel. Děti mám velké, na ně křičet nemusím, takže to bylo náročné. I tričko mám durch. Jsem celý propocený. Jsou to emoce, ale užil jsem si to.

I atmosféru?

Tady byla vždy výborná atmosféra. I ve Vítkovicích, kde si fanoušci zvykli chodit. Když se daří, chodí ve větším počtu, ale třeba to nastartujeme a za pár týdnů bude vyprodáno. Baníkovský fanoušek je úžasný. Chtěli vidět vítězství, to se jim splnilo a věřím, že to bude pokračovat.

Hapal: Zášť ve mně není. Tým je kvalitní, musíme v něm vzbudit baníkovské srdce

V týdnu byl oficiálně vašim asistentem jmenován David Oulehla. Je to tedy definitivní, že Tomáš Janotka nepřijde?

Chtěli jsme Tomáše Janotku, který je ale pod smlouvou v Sigmě Olomouc. Myslím si, že je logické, že chtěl načasovat příchod k nám hned. Pak už to ztrácí smysl. To ale neznamená, že David má být stranou. Chtěli jsme ho i v našem realizáku. Byl tu už dřív s Pavlem (Vrbou), asi chvíli cítil, jestli neskončit, protože jsme se neznali. Ale sedli jsme si, něco jsme si řekli a teď už je to spíše otázka na něj. Myslím, že nám to může klapat.

V sobotu jedete do Plzně, předtím hrajete pohár ve Velvarech. Jak k němu z pohledu sestavy přistoupíte?

Přistoupíme k tomu velmi zodpovědně, protože máme široký kádr, a i když dojde ke změnám, tak budeme chtít postoupit. V motivaci, která byla ze strany hráčů cítit, neustoupíme.