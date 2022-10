Jsem kluk z vesnice, takže na takových hřištích si to užívám. Patří k tomu klobáska a pivo, ani jedno jsem neměl, nebyl na to prostor. Spíše jsem se soustředil na mužstvo, zápas se nevyvíjel ideálně, i nervozita na mé straně byla. Ale trochu jsem si to užil.

Já mluvil s Almásim! Po bypassu na Hané „tlačili“ Baník do Evropy i ve Velvarech

Co říkáte na průběh?

Bylo to typické pohárové utkání. Bylo těžké, než jsme se k výsledku dopracovali, protože první půle nebyla podle našich představ, jak bychom chtěli hrát. Na druhé straně jsme byli pozorní směrem dozadu, spíše mě trápí jedna šance, kterou Velvary měly do prázdné brány. Dát na 1:1, tak bychom to těžko honili. Přijeli jsme si pro postup, ale protože soupeř trápil Slavii, vyřadil Pardubice, tak výsledek je dobrý.

V poločase jste stáhl Petra Jaroně a Muhammeda Sanneha, místo nichž přišli Jan Juroška a Daniel Smékal. Změny vám pomohly, že?

Ano. Já bych řekl, že Péťa Jaroň měl problém s terénem, s prvním dotykem, a byl zklamaný, že jde dolů. Ale je to mladý hráč, má na to právo a on se z toho oklepe. Prostor určitě zase dostane. Je však pravdou, že střídání nám pomohla.

Těžký postup! Baník přes Velvary do osmifinále poháru poslali Miškovič a Smékal

Neumožnili jste soupeři na váš vkus až moc gólových šancí?

Nevím, jestli jste si toho všimli, ale hráli jsme na tři obránce. Dali jsme prostor i mladému stoperovi z dorostu, takže součinnost nebyla ideální, a možná proto si Velvary vytvořily takové šance.

Drtivá část sestavy byla tvořena hráči, kteří pravidelně nenastupují. Jste s nimi spokojen?

Kromě dvou hráčů jsme oproti sestavě se Slováckem vše vyměnili. Hráči, kteří tady jsou, jsou plnohodnotnými členy kádru, takže není důvod se bát je do takového zápasu dát. Byl jsem s nimi spokojen, protože i když tam byly chyby, tak dosud v tomto složení spolu nehráli a odjezdili to poctivě. Nějak si to ještě vyhodnotíme a jedeme dál.

Brankář Martin Hrubý a obránce Patrik Měkota hráli poprvé soutěžní zápas za áčko. Jak se vám líbili?

Měkota hrál velmi dobře, neudělal závažnější chybu, odbránil to poctivě. Hrál jednoduše, jak bych od stoperů chtěl, aby si život nekomplikovali. Cítím spokojenost.

Velvary řešily sekačku, z Baníku se radují. Netěšil bych se na Rusáky, hlásí šéf

Cítíte i to, že s s týmem pomalu sžíváte?

Nevím, jak hráči se mnou, ale já problém se sžitím se s týmem nemám. Dbám na důraz, poctivost, to tam opět bylo a doufám, že to tak bude pokračovat. A ještě určitě zlepšíme herní projev.

Nyní zůstáváte v Čechách, v sobotu hrajete v Plzni, která na rozdíl od vás z MOL Cupu vypadal…

Ano, asi to pro ně bude zklamání, ale program mají nahuštěný, k tomu zraněné hráče. My určitě nebudeme favoritem, ovšem si osobně myslím, že posledními dvěma výsledky jsme povzbuzeni. Nachystáme se, připravíme, doufejme, že zvolíme dobrou taktiku a třeba se nám tam něco podaří uhrát.