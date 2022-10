Pavel Hapal si pomoc ze strany Janotky přál. „Rád bych ho tu přivítal,“ říkal ještě v úterý po svém oficiálním uvedení do funkce, byť věděl, že nebude jednoduché to dotáhnout.

„Víme, že je pod smlouvou v Sigmě Olomouc, ale já tu jeho práci sleduji už asi pět let. Dokonce trénoval mého kluka. Sice pod ním nehrával moc často, ale měl jsme velmi dobré ohlasy, viděl jsem jeho práci a věřím mu. Je to pracovitý kluk s velkou energií a to by se nám teď hodilo,“ přiznal Pavel Hapal.

Podle informací Deníku se tak nestane a u A-týmu zůstane David Oulehla, který přišel do Ostravy před sezonou a byl asistentem Pavla Vrby. Jak známo, Hapal musel oželet i účast Radoslava Kováče, s nímž chtěl spolupracovat od května, kdy byl třiapadesátiletý kouč blízko angažmá v Baníku.

Kováč ale během sezony dostal laso z Pardubic. „Kdyby tam pod smlouvou nebyl, možná bychom to řešili jinak,“ naznačil už dříve Pavel Hapal.