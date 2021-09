Historik z řad fanoušků a spoluautor nové publikace „My jsme Baník“ Roman Popek si ohromně cení, že se klub kulatého výročí dočkal. „Je to určitě krásné, protože v počátcích klubu nikdo moc z ostravských konkurentů nevěřil,“ říká.

„Jsem ale pyšný na to, že mohu být součástí Baníku, i jeho oslav. Jsem rád, že jsme tím pamětním kamenem uctili památku zakladatelů,“ dodal Popek.

Můžete svými slovy historika popsat začátky Baníku?

Nejprve se začal fotbal hrát na moravské straně Ostravy, levém břehu Ostravice. Nejstarší klub se tam zrodil už roku 1905, na Slezské to bylo pomalejší. V roce 1908 vznikla SK Slezská Slavia Polská Ostrava, která je považována za předchůdce SK Slezská Ostrava. Fungovala do vypuknutí první světové války, pak to v Ostravě zaniklo, i když existoval Internacional Sport Club Mährisch Ostrau. Ten byl založen roku 1915 a byli tam mladí sportovci, kteří nebyli odvedeni na vojnu kvůli množství průmyslu v Ostravě. Po konci války Slezská Slavia Polská Ostrava se už nedala dohromady, organizátoři se už nesnažili, protože všude okolo bylo plno spolků, kroužků, akorát že ty neměly takové zázemí. Hlavně z hlediska peněz, nebyly kvalitní míče ani regulérní hřiště.

Ale těchto uskupení přibývalo, je to tak?

Ano. A rok po vzniku Československa pak jsou zakládány kluby jako Unie Hlubina, Mariánské Hory v Hrušově, Slovan Ostrava, který je nyní nejstarší ostravský klub. Na Slezské Ostravě je ale vše trochu pomalejší, tamní fanoušci navštěvují utkání slavnějších mužstev ve městě, ale samozřejmě se hovoří i o tom, proč na Slezské není pořádný mančaft. Už to tak viselo ve vzduchu a nachází se řada obětavých lidí, jako Arnošt Haberkiewicz či Karel Aniol, první předseda, kteří začali vznik nového klubu kompletně připravovat. Osmého září 1922 pak byla svolána ustavující schůze v hostinci U dubu, kde dvacet signatářů, z toho šestnáct horníků, podepsalo zakládací listinu.

Kde ten hostinec byl, se ví dlouhodobě, nebo jste to zjistili až nedávno?

Je s podivem, že o něm moc informací není. Nás ta myšlenka napadla někdy v roce 2017, začali jsme o tom pátrat my jako spolek, i dramaturg České televize Richard Hýsek. Ve spolupráci s jedním pánem z archivu města Ostravy to místo nakonec našli, což se vzápětí povedlo i nám. A shoduje se to. Došli jsme ke stejnému závěru.

Dnes to místo už nijak nepřipomíná fakt, že tam nějaká hospoda byla, že?

Ne, ne. Jak jsme se nedávno dozvěděli ve spolku Baník Baníku, tak kupodivu na Staré střelnici byla hospoda hned u hřiště, o tom je dost informací i na internetu. O té naší však nikde ani zmínka, přitom ti zakladatelé do ní chodili. Postupně jsme se dopátrali, že ta budova byla postavena v roce 1872, někdy od roku 1876 tam vzniklo první pohostinství, vystřídala se tam spousta majitelů a zdemolována byla na konci druhé světové války, někdy v letech 1943 nebo 1944. když už chátrala. Dnes tam vede komunikace, je to v takovém lesíčku, je u toho cyklostezka. I ten pamětní kámen jsme museli trochu posunout, protože je tam ochranné pásmo, šachetní výduchy, takže aby to bylo přístupné. Se zakládáním se ale pojí malá zajímavost.

Povídejte…

Signatářů zakládací listiny na první schůzi bylo dvacet, celkově těch lidí tam ale bylo mnohem víc. Někteří asi nevěřili, že to bude fungovat, jiní nejspíš měli strach to podepsat, protože členové výboru ručili vlastním majetkem. Proto se do toho lidi nehrnuli. Dokonce se traduje, že někteří se nestihli ani podepsat, protože už byli společensky unaveni. (usmívá se)

Kdybyste měl označit nejlepší a nejhorší období v historii klubu, která by to byla?

Nejlepší období je určitě právě to založení, tedy rok 1922. Každý, kdo Baníku fandí, si musí uvědomit, kolik zážitků, radosti, euforie, ale i smutku, mu klub přinesl. Pokud jde o sportovní důvody, samozřejmě bych vypíchl sedmdesátá a osmdesátá léta, éru Evžena Hadamczika, první tituly, evropské poháry, vítězství nad Bayernem Mnichov. Já byl sice dost malý, takže to tolik nepamatuji. Mladší si pak vybaví zatím poslední titul v roce 2004.

A nejsmutnější etapa?

Poslední desetiletka někdy od roku 2010, kdy jsme smolně přišli doma s Mladou Boleslaví a vyrovnávacím gólem Táborského na 2:2 o titul. Tím začalo období temna, krize, majitelé byli takoví, jací byli, až v roce 2013 hrozil zánik. Nakonec klub muselo odkupem Bazalů a podivným hlasováním zachránit město. Ale pro mě osobně je nejsmutnější událostí ztráta Bazalů, že Baník musel odejít ze slezské části města, kam historicky patří. Vím, že mladým je to už asi jedno, ale prostě Baník by měl hrát ve Slezsku, na krásném fotbalovém stadionu, nikoli na atletickém ve Vítkovicích. Sice je to moderní stánek, ale na fotbal se moc nehodí.

Chodíte na fotbal i do Vítkovic?

Chodím, chodím. S těžkým srdcem jsem se to naučil. Už jsem si zvykl. Návštěva fotbalu na Bazalech byl pro mě svátek, ve Vítkovicích je to spíše utrpení, ale chodím. I na výjezdy se snažím jezdit. Celkově Baníku fandím celý život, poprvé jsem na něm byl snad v roce 1979 s otcem. Matně si vybavuji pohárové zápasy s Valencií, či Anderlechtem, někdy od roku 1988, kdy mi bylo šestnáct, ale chodím pravidelně a snažím se být na každém utkání.

Věříte, že se dočkáte návratu Baníku do pohárů?

Nejen pohárů, já doufám, že se dočkám i nového stadionu. Je jasné, že město asi těžko bude stavět, nicméně Baník jde pod panem Brabcem v posledních letech nahoru, postupně se to zvedá, takže věřím, že jednou přijdou.