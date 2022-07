Mladý reprezentant do 21 let však do hry zasáhl až po přestávce. Do první půle vyrukoval trenér Pavel Vrba s tříčlennou obranou. Prvních 45 minut v přípravě odehrál i slovenský kanonýr Ladislav Almási.

Jánoš po konci v Baníku: Cíl byl Polsko, se Smetanou jsem si nepadl do oka

„Možná se projevuje náš týdenní blok, který byl hodně zaměřený na kondici a určitě jsme se neprosazovali tolik, jako v prvních dvou zápasech. Narazili jsme na soupeře, který nás do šancí moc nepouštěl. V útočné fázi to z našeho pohledu bylo slabší,“ přiznal trenér Pavel Vrba, jehož v nejbližší době čeká zúžení kádru o čtyři až pět jmen.

V defenzivní práci si Baník v první půli počínal poměrně jistě, když dovolil jediné nebezpečné zakončení z hlavy svého bývalého hráče Tomáše Poznara. Daleko horší to ale bylo v mezihře a směrem dopředu. V poli se Baník trápil, a do zakončení se nedostával. Vždyť první střelu vyprodukoval až ve 32. minutě Budínský.

Reprezentace, úspěchy a teď Baník. Hlubina se těší na další fotbalový svátek

„Asi to chce víc času. Chtěli jsme si to vyzkoušet, jestli je to reálné, ale přiznám se, že se mi to moc nelíbilo. Omluva hráčů je, že to hráli poprvé a nemají s tím zkušenosti. Čekal jsem, že budeme silnější na míči,“ hodnotil Pavel Vrba.

Po pauze, kdy Vrba s výjimkou Kaloče protočil celou sestavu, musel jednu šanci polského celku vedeného trenéry Radkem Látalem s Radimem Kučerou, likvidovat gólman Hrubý, druhou na čáře zachytil stoper Pojezný. V závěru Nieciecza trefila tyč. Zároveň ale i Baník měl několik možností, nadějné akce ale nedotáhli Smékal, Kaloč, ani Kuzmanovič. Nejblíže ke skórování měl hlavou Marek Jaroň.

Šehič: Karviná se snad brzy vrátí, Baník je velký krok. Jaké měl ještě nabídky?

„Soupeř také prostřídal a bylo to v jistých fázích hodně divoké. Hlavně ke konci nahoru-dolů, byla jen otázka času, kdo dá gól. Nedal nikdo, což je škoda, ale beru celkový pohled. V prvních šedesáti minutách hrál proti nám silnější soupeř, než v závěru,“ řekl šéf lavičky Baníku.

Baník Ostrava – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0

Sestava Baníku: I. poločas: Laštůvka – Pokorný, Frydrych, Lischka – Ndefe, Kaloč, Takács, Budínský, Fleišman – Almási, Tijani. II. poločas: Hrubý – M. Jaroň, Chlumecký, Pojezný, Šehič – Kaloč, Boula – P. Jaroň, Kuzmanovič, Buchta – Smékal. Trenér: Vrba.