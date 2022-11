Lze říct, že první dva góly byly darované?

Určitě. Penaltu jsem neviděl, původně jsem myslel, že tam byla prvně ruka hostujícího hráče, ale Juryho (Jurošku) tu trefilo. Druhý gól pak jde asi za mnou, protože jsem mohl možná už v prvním momentě vyběhnout na centr, než Frýďa (Frydrych) hlavičkoval. Pak smůla, když to vraceli před bránu, srazili jsme se s Lacem (Almásim), o kterém jsem vůbec nevěděl. Spíše jsem se snažil reagovat na to, že tam bude hostující hráč. Frýďa už pak asi pod dojmem, že je za ním sparťan, to chtěl rychle odkopnout, ale poslal si to do brány. Dvě darované branky, pak jsme se to snažili otevřít, ale Sparta nás potrestala třetím gólem.

Zklamání. V defenzivě jsme křehcí, řekl Hapal po vyřazení. Co teď Baník čeká?

Snížení na 2:3 už asi přišlo pozdě. Nebo věřil jste, že by se ještě jeden útok mohl ujmout?

Už tam bylo málo času, snad jen čtyři minuty a Sparta to kouskovala. To pak je „buď, anebo…“. Snažíte se to kopnout někam nahoru, ale Sparta si to pohlídala. Bylo to těžké.

Je to hořké završení podzimu, od něhož se čekalo v případě Baníku víc?

Pro mě ano. Fanoušci vyprodali stadion, nemyslím si, že bychom byli horší, ale prohráli jsme. Nejprve penaltou a pak gólem, který beru na sebe, protože mám dost zkušeností na to, abych tohle vyřešil. Frýďovi jsem řval, že je sám, ale už mě moc neslyšel. Zlomové bylo, že jsem nevyběhl na ten centr.

Sparťan? Ne, sparťanská minulost, líčí Boula. Baník mu k srdci rychle přirostl

Na druhé straně jste chytil několik vyložených šancí…

To už je nadstavba. Jestli chcete porazit Spartu, tak gólman něco chytit musí. Jako jeden z nejzkušenějších hráčů nemůžu udělat chybu. Tu situaci musíme řešit jinak. A Sparta měla šance až za stavu 1:2, nebo 1:3, takže tohle bych neřešil. My se snažili hru otevřít a pak je to vabank. Za vyrovnaného skóre tam nic nebylo, nebo možná jedna hlavička Čvančary, jednou mě tam nastřelil Zelený z blízkosti, ale to šlo přímo do mně. Nebylo to něco extra.

Naopak tam byly pasáže, kdy jste měli vy převahu, že?

Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, Spartu jsme i zatlačili, jen jsme ty situace nedohráli.

Změnilo se něco s příchodem Tomáše Čvančary a Jana Kuchty, kteří začínali na lavičce?

Já to nijak nevnímal, spíše jsem se soustředil na sebe. Kuchta měl nějaké šance, ale to už bylo v době, kdy jsme hráli vabank. Zkoušel tam loby, vymstilo se mu to. Škoda, že jsme nevyrovnali na 3:3. To by mu to dali sežrat.

Je nepřehlédnutelný. Baníku i Vítkovicím fandí přes 40 let, bude i na Spartě

Každopádně platí, že už dlouho jste nikoho z elitní trojky neporazili. Čím to? Je to v hlavách?

Já si myslím, že nad tím moc nepřemýšlíme. Samozřejmě se to předhazuje v novinách, ale v hlavách to není. Vyhrát chceme s každým, v lize to jsou zápasy za tři body a je jedno, jestli je získáte s Plzní, nebo s Hradcem. Ale víme, že s nikým z těch nahoře jsme nevyhráli.

Zmínil jste fanoušky, kterých v takřka mrazivém počasí dorazilo přes 14 tisíc. Jak vás to těší?

Celý týden jsme měli informace, věděli jsme, kolik lístků je prodaných. Fanoušci ukázali, že patří mezi nejlepší v republice, bohužel jsme jim v posledním zápase nedali, co by chtěli i my. Postup do dalšího kola. Je hezké, že nám zatleskají, ale je to velké zklamání. Vevnitř to tak cítím.

Trenér řekl, že jste v defenzivě křehcí. Kde hledat důvody, že v každém zápase se najde chyba, a pak je to jen o tom, jestli ji soupeř dá, nebo ne?

Asi je to pravda. Dlouho jsme neudrželi čisté konto, a když jsme mohli, udělali jsme chybu. Nevím, čím to je. Neříkám, že dostáváme hodně gólů, ale nul je málo na to, aby si obrana věřila. Na druhé straně obecně čistých kont není moc, ani mužstva na špičce na tom v tomto ohledu nejsou tak, jako v předchozích letech.

Fanoušci v Ostravě: Baník má Vítkovice v patách. Jsou návštěvy jen o výsledcích?

Co bude třeba v zimě udělat, abyste se zvedli?

Musíme se připravit fyzicky, protože nás nečeká lehké jaro, i když herně jsme se zvedli. Pořád to bude běh na dlouhou trať. Nevíme, co bude, jestli zůstane Plavšič, který je jedním z důležitých hráčů, protože ukázal, že je někde jinde. Dlouho v Baníku asi nebyl tak rozdílový hráč. Uvidíme, co Laco (Almási). Baník ale nemůže být o jednom dvou hráčích, musíme makat jako tým. Třeba někdo přijde, nebo budou i jiné změny. Nevím. To není otázka na mě, ale od individuálního plánu musíme makat, protože liga je strašně vyrovnaná. Vyhrajete, můžete být nahoře, prohrajete, a jdete dolů. Hlavně si nesmíme dovolit nechávat body všem soupeřům, u kterých se předpokládalo, že budou pod námi.

Když jste zmínil Srdjana Plavšiče, už jste začal sázet Sportku?

Sázím, sázím furt. V pátek jsem bohužel nevyhrál ani Eurojackpot, takže musím Srkimu říct, že to zatím nevyjde. Ale ještě nekončím, pokusím se.