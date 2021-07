„Jsem rád, že se podařilo celou věc uzavřít, a je namístě poděkovat Spartě za vstřícný přístup,“ uvedl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku Ostrava, na adresu hráče, který už od minulého pondělí s týmem Ondřeje Smetany trénuje a v sobotu odehrál poločas přípravného utkání s Kroměříží (1:1).

„David ukázal to, že je to fotbalista, a byť dlouho nehrál, tak pokud bude pracovat, týmu může a musí pomoci," hodnotil trenér Ondřej Smetana svého svěřence, bývalého mládežnického reprezentanta, který se na Bazaly vrací po čtyřech a půl letech. Během nich se přes Jablonec propracoval až do Sparty. „David do Baníku chtěl, zná to tady, o to to bylo snazší,“ poznamenal Alois Grussmann.