„Snažili jsme zápas rozdělit na dva poločasy, aby každý hráč měl stejnou zátěž. Běžecky to bylo výborné, ještě dotrénujeme, navíc jsem spokojený i s výsledkem. Dokonce je to můj první zápas s nulou, za to jsem rád,“ dodal kouč.

Vrásky mu však přidělalo zranění kotníku kanonýra Ladislava Almásiho z prvního poločasu. Jak informoval klub na sociálních sítích krátce po zápase, místo cesty do Turecka na soustředění čeká slovenského útočníka ve středu návrat do Ostravy a vyšetření magnetickou rezonancí.

Mluvíte o své první nule. V brance dostali příležitost Martin Hrubý a Jiří Letáček, přičemž ani jeden z nich se úplně nenudil a připsali si dobré zákroky proti šancím soupeře…

K těm šancím samozřejmě musím říct, že to není optimální, ale hráli jsme proti kvalitnímu soupeři. Sice je na chvostu tabulky slovenské ligy, ale všichni ho pasovali na mužstvo, které bude nahoře. To se zatím nedaří. Měli šance, ale gólmani nás podrželi, takže za to jsme rádi. Sami jsme však měli dost situací, nakonec jsme dva góly dali, ale hra dopředu bude potřebovat dopilovat.

Vyrukovali jste v silném složení, nechyběl ani Matěj Šín, který hrál poprvé od května…

Pracuje velmi dobře, jen mu chybí herní praxe, což bylo v utkání cítit, ale je na dobré cestě. Věřím, že když bude takhle pracovat dál, bude pro Baník velice důležitým hráčem.

Negativem je zranění Ladislava Almásiho z prvního poločasu. Už víte, o co jde?

Zatím co vím, tak je to zvrtnutý kotník, ale uvidíme. Pošleme ho na vyšetření, nevím, jestli s námi odletí na soustředění hned. Možná se připojí v průběhu. Uvidíme. Musíme zjistit, co to je. Snad půjde jen o lehčí výron a nebude to na delší dobu.

S týmem není kvůli poranění kolene ani Daniel Tetour. Máte i další varianty?

Varianty jsou. Do středu je tam Šíňas (Šín), Miškovič, myslím, že i Buchtič (Buchta) zahrál výborný druhý poločas, takže alternativ máme dost. Samozřejmě je to komplikace, ale já věřím, že uděláme také kompletní vyšetření a Tety se k nám v brzké době připojí. Zatím mu to ale koleno nedovolilo.

Zmínil jste Davida Buchtu, který stejně jako Cadu měl gól a nahrávku. Oba to potřebovali, co říkáte?

Hlavně Cadu. Když jsme po podzimu viděli jeho čísla, nula plus nula, tak jsme všichni rádi, že konečně přihrál na gól a také ho dal.

Od začátku nastoupili dva levonozí stopeři David Lischka a Karel Pojezný. Je to možnost i do mistrovských zápasů?

Je to varianta, vyzkoušeli jsme to, protože jsme chtěli vidět, jak by to fungovalo. Myslím si, že jsme v první půli vzadu i dominovali, neudělali jsme závažnější chyby, byli jsme rychlí na míči i pohybem, takže je to varianta.

A co eventuální posily?

Chtěli bychom někoho přivést do defenzivy, tak uvidíme, jestli se něco povede.