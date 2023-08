/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hrdinou sobotního ligového zápasu 4. kola mezi Baníkem Ostrava a Hradcem Králové byl domácí ofenzivní záložník David Buchta. Čtyřiadvacetiletý šikula přišel na hřiště v 80. minutě a v nastavení ho po rychlém brejku a krásné střele na zadní tyč rozhodl. Premiérové vítězství v novém ročníku nejvyšší soutěže poté ještě pečetil další střídající hráč Tanko. „Konečně výhra,“ oddechl si bezprostředně po duelu Buchta.

FC Baník Ostrava - FC Hradec Králové 2:0 (12. 8. 2023) | Video: Jakub Nohavica

Jaké jsou vaše první pocity?

No, myslím, že se to moje střídání povedlo. Chtěli jsme vyhrát a každý z nás musí týmu pomoct, ať už z lavičky, nebo ze hřiště od začátku. Jsem rád, že se to povedlo a že jsme to zvládli za tři body. Věděli jsme totiž, že přituhuje, nutně jsme už potřebovali vyhrát. Dobře to dopadlo.

Měl jste hned jasno, že to kopnete šajtlí?

Dostal jsem excelentní přihrávku a hned, jak jsem ten balon vypíchl protihráči, tak jsem věděl, že jdeme tři na dva a první myšlenka byla, že zkusím nahrát. Když jsem se ale blížil k brankáři, tak jsem viděl, že tam je prostor na zadní tyči, tak jsem to vzal na sebe a vyšlo to. Věřil jsem si.

Bylo to velké dobývání hradecké obrany, že?

Ano. Víme, jaké je Hradec mužstvo. Soubojové, bojovné. I tak jsme měli v zápase několik šancí, kdy se to dalo zlomit dřív. Škoda, že jsme nedali více gólů, ale konečně jsme vyhráli, to je hlavní.

Mluvil jste o šancích, dvě velké měl v prvním poločase Filip Kubala. Děkoval vám po zápase?

Jo. Byl rád, že jsem dal gól, ale on je dobrý hráč, brzo ty góly dá taky.

Na gól ze hry jste čekali 360 minut, reálně i s nastavením 386. Bylo to už dlouho, souhlasíte?

Je to tak. Snažíme se na tréninku na všech těch věcech pracovat a doufám, že se to teď zlomilo a už ty góly dávat budeme.

Tušíte, v čem to mohlo být?

Je pořád začátek sezony. Některé zápasy se nám nepovedly, ale musíme pracovat dál. Možná nám chyběl v koncovce větší klid, byli jsme někdy zbytečně zbrklí.

Máte široký kádr, zápas rozhodli čtyři střídající hráči. Kromě vás skóroval Tanko, přihrávali Rigo a Šín. Jak se bojuje o místo v základní sestavě?

Konkurence je velká, všichni chceme hrát a podle toho podávat výkony. Pak už to je na trenérovi pro koho se rozhodne.

V neděli hrajete na Slavii, s čím tam pojedete?

Budeme se snažit uspět i tam. Je jedno s kým hrajeme, pokaždé se snažíme jít za vítězstvím.