/VIDEO/ Loni to ještě nevyšlo, letos už ano. Útočník Milan Baroš se zúčastní sobotního silvestrovského derby mezi starými gardami ostravského Baníku a Vítkovic (11 hodin). Splnilo se tak přání řady fanoušků, kteří byli v očekávání. Na umělce u městského stadionu se to však bude hemžit i dalšími velkými jmény.

Milan Baroš při derby starých gard Baníku Ostrava a Vítkovic. | Video: David Hekele

Před rokem to bylo podobné. Pozvání bývalý reprezentant dostal, čekalo se jen, jak se k němu sám Milan Baroš postaví. „Je to v jednání. Jestli se nezraní, nebo neodjede s manželkou na dovolenou, tak by mohl přijet,“ řekl Deníku v týdnu manažer staré gardy Baníku Petr Zajaroš. „Budeme si ho muset pohlídat, i když rychlíků v útoku mají víc,“ poznamenal Zdeněk Malchárek, který má na starosti skladbu vítkovického mužstva.

Stalo se. Baroš dorazil, a díky němu bude útok FCB ještě silnější. Vedle něj či Václava Daňka. Nechybí ani další nováček – Jan Laštůvka. Jednačtyřicetiletý brankář, který ještě oficiálně konec kariéry neoznámil, při podobných exhibicích nechytá, naopak trápí gólmany soupeře. Tentokrát ale do branky musel.