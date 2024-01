/FOTOGALERIE/ Nemálo vzruchu bylo v závěru minulého roku okolo Abdullahiho Tanka. V pozitivním i negativním významu. Nejprve fotbalový útočník ostravského Baníku sestřelil Hradec Králové (3:2), o týden později ale proti pražské Slavii (2:3) obdržel zbytečnou červenou kartu a na to navázaný disciplinární trest. Po pár týdnech se k tomu vyjádřil. „Byl to úlet,“ řekl mimo jiné, když v poločase přípravného utkání s Vyškovem (0:0) opouštěl hřiště.

From hero to zero. Pod tímto známým heslem by se mohl nést konec roku 2023 v podání pětadvacetiletého střelce sedmi podzimních gólů. V sobotu 9. prosince nasázel dva góly v závěru duelu Hradci Králové a pomohl k výhře 3:2. Byl za hrdinu, po celé Ostravě se o něm psalo a mluvilo.

„Tanko je víc do kombinace, než já, má i lepší zakončení. V Hradci to při těch gólech dokázal, takže si myslím, že má velký potenciál,“ říkal například v rozhovoru pro Deník někdejší útočník a mistr ligy s Baníkem Libor Žůrek.

Jenže uteklo pouze osm dní a ti stejní fanoušci kroutili nechápavě hlavami, trenér Pavel Hapal neskrýval zklamání a zlobu. Oprávněně. Tanko se v 67. minutě souboje se Slavií, když Baník prohrával ve Vítkovicích při velmi dobrém výkonu a vyrovnaném průběhu 2:3, mstil hostujícímu obránci Davidu Douděrovi za předchozí faul a udeřil ho. Následovalo vyloučení a bylo jasné, že trest vyšší, než jen jedno utkání, ho také nemine.

„Překvapilo mě to, protože to byl normální faul. Ještě jsem se ptal Doudise, jestli mu něco řekl. Prý nic, takže nevím, proč takhle vyletěl. Myslím si, že jim tím prohrál zápas. Jasná červená,“ ohlížel se zpět obránce Slavie Jan Bořil, autor vítězné branky.

„Ne, nepochopil jsem to a ani nechci to pochopit. Nebo se tím zabývat. Potom už ten zápas byl pro nás velmi těžký,“ povzdechl si trenér Pavel Hapal, přičemž oznámil, že Tanko se mužstvu omluvil. „To já beru, respektuji to, pro něj je to škola do budoucna, protože jsem tohle u něj nikdy neviděl. Ani ve druhé lize,“ soptil.

TANKO: JEN MOJE FRUSTRACE

Předpoklady se pak vyplnily. Tanko inkasoval trest na tři zápasy, čímž bude Slezanům chybět nejen v Českých Budějovicích, ale i doma s Plzní a v Mladé Boleslavi. „Nečekal jsem, že by byl trest menší. Myslel jsem si, že tři zápasy dostane. Úvod soutěže budeme muset řešit bez něj, ale dostanou prostor jiní,“ věděl Pavel Hapal po prvním lednovém tréninku s tím, že od Tanka obdržel dlouhou omluvnou SMS, na níž mu ale neodpověděl.

„Odpovím až se vrátí, nechal jsem ho, aby o tom trochu zapřemýšlel, protože to jsou neskutečně hloupé chyby, to by hráč jeho formátu neměl udělat. Je to fakt velké oslabení,“ hřímal kouč.

Na vyříkávání došlo, když se Tanko podle dohody o den později vrátil z Afriky. Nyní je vše vyřešeno. „Myslím, že je to rozumný kluk, ví, že to byla chyba. Aspoň o tom trošku popřemýšlel. Na takové úrovni se to nesmí stávat, zvlášť proti Slavii, když jsme měli šanci se zápasem něco udělat. Vše je mezi námi i mužstvem v pohodě,“ vysvětlil Hapal po sobotní remíze 0:0 s Vyškovem.

Abdullahi Tanko po červené kartě proti Slavii.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Stalo se tak necelou hodinu po tom, kdy se k celé věci vyjádřil i sám Abdullahi Tanko. V poločase duelu, když odcházel po vystřídání od hřiště do tepla, byl k zájemcům o rozhovor z řad novinářů ochotný a sdílný. A jen potvrdil slova Jana Bořila, že u úst Davida Douděry nezaznělo nic, co by ho pohoršilo.

„Nic tam mezi námi nebylo, nebyla to ani moje frustrace, jen úlet. Musím se lépe kontrolovat,“ uznal. „Nejprve jsem se omluvil celému týmu, pak jsem poslal zprávu trenérovi, který mi neodpovídal. Ale na startu přípravy jsme si o tom promluvili, pochopili jsme se, a on to přijal,“ popsal dále Tanko dění.

NABÍDKY? O ŽÁDNÝCH NEVÍM

Zároveň vyvrátil spekulace o tom, že by mohl v zimě někam odejít, především tedy do pražské Slavie. „Tyto věci řeší můj agent, ale já o žádných nabídkách nevím. Jsem připravený pokračovat v Baníku,“ rozsekl jednoznačně dohady v mrazivém poledni v tréninkovém areálu Vista.

S přípravou v teplotách i hluboko pod nulou se vyrovnává. „Přece jen jsem tady už byl předtím rok ve Varnsdorfu, jsem zvyklý, i když samozřejmě není to jako v Africe, nebo v Portugalsku,“ uzavřel s úsměvem Abdullahi Tanko.

Nigerijec po svém letním příchodu rychle zapadl do nejvyšší soutěže, kterou ohromil svou rychlostí. Celkově zasáhl do osmnácti ligových zápasů, v nichž nastřílel sedm branek, na jednu nahrál. Kromě zmíněného utkání v Hradci Králové zazářil postrach obran soupeřů také dvěma zásahy doma s Českými Budějovicemi (2:0), velkou zásluhu měl také na triumfu 3:0 v Olomouci.

Kvůli trestu se bude moci do ligového programu zapojit až 24. února v zápase v Ostravě proti pražským Bohemians.