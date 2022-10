Slezané sice góly Roberta Miškoviče a Daniela Smékala vydřeli výhru 2:0 a postup do osmifinále, lehké to ale neměli. „Čekal jsem teda víc od kluků baníkovských,“ zní z úst jednoho domácího fandy, když zhruba po půlhodině hry panuje bezbrankový stav a ani šancí favorit moc nemá.

Na stadionek s malou tribunkou si našlo cestu přes dva tisíce lidí. Oficiálně. Tedy zhruba dvě třetiny počtu, který loni sledoval drama proti pražské Slavii. „To byl tehdy hukot,“ vzpomíná divák, který si přál být pojmenován Lojza.

Těžký postup! Baník přes Velvary do osmifinále poháru poslali Miškovič a Smékal

„Hukot“ si naopak nepřálo několik stovek přítomných příznivců Baníku. Čekalo je přátelské prostředí, od domácích je dělil jen nízký plot. Většinu tvořili fanoušci, kteří klubu fandí z jiných částí republiky, než z Moravskoslezského kraje.

„Z regionu pocházíme, ale pracujeme v Čechách. Ven jezdíme všude, doma, když se stavíme za rodinou,“ shodují se kamarádi Franta s Patrikem. „Jsem ale moc rád, že jsou i takové zápasy. Já mluvil s Almásim. To se vám na lize nestane,“ pochvaluje si Patrik.

Velvary řešily sekačku, z Baníku se radují. Netěšil bych se na Rusáky, hlásí šéf

Překvapení si nepřipouštěli. Ani malý David. „Baví mě fandit. A chorea,“ říká mladý obdivovatel Jiřího Fleišmana, který z Litvínova přicestoval s maminkou Helenou a babičkou. „Fleišman proto, protože je z Mostu, takže to má k nám nejblíž. Jinak syna sice k fotbalu přitáhl tatínek, ale jezdí máma,“ směje se Helena s tím, že také navštěvují takřka všechna venkovní klání Baníku.

Ve Vítkovicích se ukážou, když jedou za známými. „O Velvarech nebyla žádná diskuse. Jasné rozhodnutí,“ podotýká Helena. „V dalším kole chceme Teplice. Venku,“ nepochybuje moc o postupu.

Úplně opačné přání mají Pavel, Martin a David. Místní motoráček zvaný Velvarka nevyužili, dva se dopravili vlakem do Prahy, odkud je autem přivezl posledně jmenovaný. „Dál chceme Karvinou,“ má jasno Pavel. Důvod? Jsou z Orlové.

Vítězný návrat kouče Hapala do Baníku: klid i emoce, vyřvaný hlas a tričko durch

Na fotbal spolu chodí prý už 25 let. „Spojuje nás láska ke klubu,“ přemítá Martin. „Proto pojedeme kamkoliv. Řekli jsme si, že Baník dotlačíme do Evropy. A jelikož to z ligy nevypadá, tak to vezmeme přes pohár. Byli jsme v Kroměříži, teď Velvary, i když jsme trochu kroutili očima, ale jsme tady,“ tváří se hrdě David. „Obavy z Velvar po těch překvapeních byly, ale věříme, že s novým trenérem to bude lepší. Musí. Aby to přežilo mé srdce,“ oddychuje Pavel.

„V Kroměříži to bylo na bypass. Snad teď bude do poločasu klid. Určitě nechci nějakou další Slavii,“ přeje si David při vzpomínce na loňský obrat „sešívaných“ z 0:2.

Sportovní svátek v Ostravě: přišlo téměř 14 tisíc lidí, Vítkovice porazily Baník

Nesplnilo se. Drama to bylo, hlavně při některých šancích domácích se Ostravanům tajil dech. Nicméně zmíněné trio může plánovat. Baník do Evropy ještě nedotlačilo, jen „popostrčilo“ mezi šestnáct nejlepších. Po losu se uvidí, zda pojede do Vítkovic, nebo opět ven.

Každopádně ve Velvarech byli na sebe hrdí. „Jako Hlučín jsme nešokovali, ale drželi jsme celou dobu krok, nemáme se za co stydět,“ uzavírá Lojza poukázáním na zkrat mistra ve Slezsku.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Hašek (trenér Velvar): „Docela jsme drželi balón, kombinovali. Snad jsme mohli být víc efektivní a ve druhé půli víc odvážní, ale hráčům poděkuji, protože ukázali, že fotbal hrát umí."

Pavel Hapal (trenér Baníku): „Bylo to typické pohárové utkání. Bylo těžké, než jsme se k výsledku dopracovali, protože první půle nebyla podle našich představ, jak bychom chtěli hrát. Na druhé straně jsme byli pozorní směrem dozadu, spíše mě trápí jedna šance, kterou Velvary měly do prázdné brány. Dát na 1:1, tak bychom to těžko honili. Přijeli jsme si pro postup, ale protože soupeř trápil Slavii, vyřadil Pardubice, tak výsledek je dobrý."