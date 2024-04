/FOTOGALERIE/ Dlouhé čekání skončilo a opět je u toho jako trenér Pavel Hapal. Zkušený kouč dovedl v nedělním utkání 27. kola FORTUNA:LIGY fotbalisty Baníku Ostrava po osmnácti letech znovu k vítězství na jablonecké Střelnici, tentokrát v poměru 3:2. Velký podíl na třech bodech má gólem a asistencí Patrick Kpozo, rozhodující trefu připsali jako vlastní domácímu stoperovi Nemanji Tekijaškimu. Slezané si tak upevnili v tabulce čtvrté místo.

Kromě Hapala byl v roce 2006 u triumfu na severu Čech také asistent Jiří Neček, ale i Radoslav Látal. Nynější šéf střídačky Jablonce byl oficiálně vedoucím mužstva. „Já to nevěděl. Řekli mi to až kluci od nás, tak jsem se tomu jen pousmál, ale v hlavě jsem to vůbec neměl. Bral jsem to jako každý jiný zápas,“ uvedl Hapal.

Zlomení série jako podstatné nebral, za to další tři zásadní body do tabulky ano. Jablonec měl sice nějaké možnosti, na těžkém terénu se nehrál špatný fotbal. Baník udeřil hlavou Klímy, jenž se trefil v lize poprvé od února 2023. Nacentroval mu na něj Kpozo, který za chvíli se štěstím sám skóroval. V Ostravě premiérově.

„Teď jsem si z něj dělal srandu, že to je snad jeho jediný pořádný centr v Baníku a hned je z něj gól. Doufám, že na to naváže a do toho vápna to bude sypat častěji,“ usmíval Jiří Klíma.

Baník měl šancí víc, hlavně Tanko. Pro ofsajd nebyl uznán gól Lischky. Místo navyšování náskoku snížil před pauzou Hollý, po hodině hry pak přihrávku Ewertona sice namířil Klíma jen do tyče, ale po pokračující akci si míč do vlastní sítě srazil stoper Tekijaški.

„Odrazilo se to ke mně, vracel jsem to tam a pro obránce už je to těžké. Nevíte, kam se to odrazí. Šťastný moment,“ uznal Klíma po zásahu, na který ještě Jablonec zareagoval snížením Černáka. Víc nic.

Domácí kouč Radoslav Látal, jinak mistr ligy z roku 2004 s Baníkem a vítěz poháru o rok později, měl tak jiné starosti, než vzpomínat na téměř dvě dekády staré události. Trápí ho další porážka i marodka.

„První poločas z naší strany slabý, Baník nám ještě dal dárek, že jsme do kabin šli za stavu 1:2. Výsledek ale mohl být úplně jiný, prohrávali jsme osobní souboje, neměli jsme střed hřiště, přes kraje to dohrávali a Ewerton s Tankem hrozili. Do druhé půle jsme se přeskupili, zesílili střed hřiště, hra byla lepší, ale po drobné chybě opět inkasujeme,“ řekl zklamaně Látal.

Hapal litoval zmíněných možností v prvním poločase. „Tam jsme to mohli zlomit, ale nedohráli jsme to. Jinak ale spokojenost, protože máme body. Víme, co to pro nás a vývoj v tabulce znamená, dává nám to lehčí polštář, ale musíme se koncentrovat na další utkání,“ uzavřel Pavel Hapal.

FK Jablonec – Baník Ostrava 2:3 (1:2)

Branky: 45+1. Hollý, 79. Černák – 11. Ji. Klíma, 24. Kpozo, 61. vlastní Tekijaški. Rozhodčí: Berka – Vlček, Slavíček. ŽK: Kratochvíl, Hollý, F. Souček, Martinec – Boula, Kpozo. Diváci: 2518.

Jablonec: Hanuš – Černák (89. Štěpánek), F. Souček, Tekijaški, Polidar – Kratochvíl, Martinec – Hollý (89. Velich), Kanakimana (46. Alégué), Čanturišvili – Chramosta (69. Hübschman). Trenér: Látal.

Baník Ostrava: Letáček – Blažek, Frydrych, Lischka – Buchta (60. Rusnák), Rigo, Boula (72. Pojezný), Kpozo – Ewerton (86. Šehič), Ji. Klíma (72. Kubala), Tanko (86. Adediran). Trenér: Hapal.