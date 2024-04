Fotbalisté Baníku Ostrava mohou do trháku. Po sobotních ztrátách Slovácka, nebo Olomouce a pokud nezíská všechny body večer i Mladá Boleslav na Spartě, si mohou upevnit čtvrté místo a svůj náskok ještě navýšit. Potřebují k tomu ale sami uspět v duelu 27. kola FORTUNA:LIGY na neoblíbené půdě Jablonce, kde nezvítězili 18 let. Trenér Pavel Hapal, který před téměř dvěma dekádami na střídačce Slezanů byl, udělal dvě změny v základní sestavě. Jaké?

Před zápasem Jablonec - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Oproti vítěznému klání s Teplicemi vrátil do začínající jedenáctky záložníka Tomáše Riga a rovněž i obránce Patricka Kpoza. Naopak jen na střídačce zůstal Matúš Rusnák, který bude mít za úkol hru oživit v průběhu duelu, ani mezi náhradníky není kvůli menšímu zranění mladík Matěj Šín.

Zdroj: David Hekele

I navzdory změnám by Baník měl zůstat u rozestavení se třemi stopery. Sledovat to bude přímo na stadionu i plný sektor hostujících fanoušků. Kotel Baníku čítající několik stovek hlav se zabarvil do bílé barvy. Potěší je další venkovní výhrou svěřenci Pavla Hapala?