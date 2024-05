To je těžká otázka. (usmívá se) Na jedné straně ano, ale není to podložené výsledky, takže nemůžete být úplně spokojený. Určitě to nebylo tak, jak bych si představoval před těmi zápasy.

Byl by lepší, kdybychom měli víc bodů, a kdybychom obdrželi méně gólů. Vnitřně mě to štve, protože jsme nebyli úspěšní. Na druhé straně jsem rád, že šance přišla měl jsem prostor se ukázat.

V sobotu (18 hodin) hraje Baník na Slavii. Právě z Edenu Markovič v létě na Bazaly přišel, za „sešívané“ odchytal dva ligové zápasy. „Kdybych chytal, bylo by to speciální,“ líčí gólman.

Možná jsem byl namočený ve třetí brance na Spartě, jak šel Kuchta na mě sám. Přemýšlím, jestli jsem mu měl skočit pod nohy nebo ne. Zároveň by to bylo určité riziko, protože bych mohl faulovat a dostat kartu, kdyby si to přede mnou ještě postrčil. Kdyby to tak bylo, asi bych si to vyčítal víc, než teď.

Ten dotaz padl už na tiskovce po zápase: a co první gól Birmančeviče? Nezdálo se, že by šlo o nějakou bombu.

Jak jsem říkal na tiskovce, trefil to fakt výborně, že to šlo o zadní tyč do brány. S trenérem gólmanů jsme si to vyhodnotili a nevyčítal mi to jako chybu, že bych stál špatně. Jestli jsem tam mohl být dřív, nebo ne, to už je teď asi jedno. Já bych tu střelu spíš pochválil, než že bych hledal chybu u gólmana. Jasně, každý gól se dá chytnout, ale tohle byla jedna z těžších situací k řešení.

Jaké bylo odehrát první ligový zápas za Baník hned na Spartě, když jste dlouho nechytal?

Já tam rozdíl neviděl, protože podobně bych musel být připravený na jakýkoliv zápas. Tohle se může stát kdykoliv. Šlo spíš o to, že jsem chytal po delší době, takže pro mě bylo hrozně důležitý začátek zápasu, jak do toho vstoupím. Kdybych to bylo špatné, nedej bože bychom inkasovali hned na začátku gól, bylo by to horší. Takhle jsme se skoro celý poločas drželi bez gólu a přišlo to až někdy někdy v té čtyřicáté čtvrté páté minutě.

Chytil jste velkou šanci Janu Kuchtovi. Často se pak gólman cítí jak „nesmrtelný“, že gól prostě nedostane. Co vy?

Tuhle myšlenku jsem měl v hlavě už před zápasem a chtěl jsem to udržet co nejdéle. Tím, že jsem vychytal Kuchtu, mi dodalo sebevědomí do dalších situací. Bohužel, přišel gól před pauzou a najednou to bylo něco jiného. Je rozdíl, když gólman chytá a ví, že ještě může udržet nulu, nebo když už inkasoval.

Nebylo z pohledu Baníku složité jít proti silné ofenzivě Sparty v situaci, kdy jste chytal poprvé a za obranou, s níž nejste úplně sžitý? Nešlo o poněkud vražednou kombinaci?

Možná ano, ale situace se měla tak, že jsme si prostě museli poradit. A i když, jak říkáte, třeba jsme toho spolu odehráli málo, já chytal prvně a ještě na Spartě, tak jsou to momenty, které fotbal vytváří a my si s nimi musíme poradit. Hrajeme nejvyšší českou ligu, na tohle musíme být připraveni.

Jak se vy na podobné zápasy – zejména v hlavě – nastavujete, abyste byl v pohodě?

V samotné přípravě se nic nemění, protože i když jsem dvojka, soupeře studuji úplně stejně. Jde tedy spíš o tu psychiku, takže den před zápasem si přehrávám situace, které by mohly nastat, vidím v nich sám sebe v bráně a vím, jak by vše řešil. Jde spíš o psychickou přípravu, než taktickou. Tréninky jsou stejné.

Asi studujete útočníky a vůbec ofenzivní hráče soupeře, že?

Před zápasem nám trenér posílá různá videa. Od penalt po určité akce z posledních zápasů, které ukazují na jejich zbraně. Na to se chystáme, abychom byli připravení.

Jakub Markovič na Spartě.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Když v létě začínala příprava, trenér Hapal avizoval, že pro něj je jedničkou Jiří Letáček vzhledem k tomu, jak odchytal podstatnou část loňského jara. Co to ve vás vyvolávalo? Vyburcuje vás to, nebo si řeknete: Co já tady dělám?

Já to mám tak, že musím makat dál. S trenérem jsme se bavili bokem a říkal mi, že šance určitě přijde. Že neví kdy, ale musím být na to připravený. Tohle jsem měl v hlavě a to mě pohánělo dál i v době, kdy jsem nechytal. Věděl jsem, že to může přijít kdykoliv, a až se tak stane, aby mě to nepřekvapilo.

Příležitost vám kolega nedával svými výkony. Už jste si říkal, že tohle bude proseděná sezona?

Neříkal, protože už mám zkušenost z minulého roku, kdy do Pardubic přišel Nita. Také jsem neviděl reálné, že bych chytal, ale pak se Florin na poslední kola zranil a to byla nejdůležitější fáze celé sezony. Věděl jsem, že když možnost nebude v šestnáctém kole, tak může přijít později a třeba v klíčové pasáži.

Samozřejmě ale každý gólman chce chytat celou sezonu a mít zásluhy na případném úspěchu…

To určitě, s tím jsem do Baníku šel. Chtěl jsem se od začátku poprat o pozici jedničky a takhle jsem nastavený pořád. Určitě bych chtěl další zápasy a ukázat, že na to mám. Ale jak říkáte, každý gólman chce chytat.

Zmínil jste loňské Pardubice, které se loni zachraňovaly až v baráži. Teď bojujete o poháry. Co je náročnější?

(zamýšlí se) To je těžká otázka.

Kouč Baníku si na Bazalech připomněl mistrovskou sezonu: Nostalgie, ví. Co jaro?

Obecně se často říká, že složitější jsou bitvy o udržení, ve kterých jde „o vše“, kdežto titul, či poháry mít nemusíte…

Já tomu přikládám v podstatě stejnou váhu. V obou případech je to velký rozdíl, jestli tam jste nebo ne. Jestli to zvládnete, nebo ne. Co se ale týče mé psychiky při těchto zápasech, tak asi nejlepší je na to nemyslet a vydat ze sebe to nejlepší. Ať už hrajete o cokoliv.

Na vás to tedy nedoléhá, i když se o tom všude píše i mluví?

Může to dolehnout, ale důležité je si to nedávat do hlavy a nějak se od tohohle oprostit. Jet si to svoje.

A je tlak v Pardubicích na záchranu podobný jako v Baníku na poháry?

Asi ano. V obou případech je to pro kluby důležité. Dávám tomu stejnou váhu.

A co s vámi dělá tlak fanoušků? Baníkovci v neděli, když se ještě ani nehrálo, spustili „Baníčku, my chceme poháry“…

Popravdě, já si do hlavy vůbec nedával, že by se nemělo něco povést. Myslím si, že je příjemné přijít do klubu, který minulý rok hrál skupinu o záchranu a letos jde na poháry. To musím vyzdvihnout. Moc příjemný pocit a já si to užívám.

Deset tisíc lidí za sebou tedy vnímáte spíše jako podporu, než že by to byl nějaký blok…

Určitě je to podpora. Když jsem poprvé chytal ligu, bylo to před plným Edenem. Fanoušci Baníku jsou ale špička v Česku a tým dokážou ohromně vyburcovat. Stejně jako umí říct svůj názor, když se jim něco nelíbí.

Kouče Baníku štvalo držení Lischky: Tak zrušme VAR. Blažek u fanoušků rezonuje

Zdroj: Petr Kotala

Jaký vztah máte s Jiřím Letáčkem?

Už dlouho všude, kde se nás na to někdo ptá, opakujeme, že vztahy máme nadstandardní. Neskutečně jsme si sedli. Jsme oba mladí, takže i když může chytat jen jeden, tak si to přejeme. Jsme spolu i mimo kabinu, máme spoustu zážitků, takže bych řekl, že zrovna u nás dvou si to sedlo a není tam žádná nepřejícnost nebo závist.

Trávíte spolu tedy i volný čas mimo fotbal?

Neříkám, že jsme spolu každý den, ale už asi stokrát jsme spolu někde byli. Nebojíme se toho, jsme prostě kamarádi.

Takže tkaničky od kopaček, nebo rukavice si nestříháte?

Když teď Jirka dlouho chytal, vtipkoval jsem, že je na čase, abych ho zranil. (usmívá se) Vše myšleno v legraci, samozřejmě.

Prošel jste Slavií, Mladou Boleslaví, Pardubicemi. Co vám nejvíc pomohlo, že si dnes můžete říct: Jo, chytám ligu?

Z každé štace jsem si vzal něco, ať už to bylo lepší nebo horší. A poučil jsem se z chyb, které jsem v minulosti dělal a zkušenosti sbírám, ať jsem kdekoliv. Fotbalový život, je krátký a čím dřív to nevnímám z více stran, nejenom z těch pěkných a úspěšných, ale i když se nedaří, tak tím dřív mě to posune a zocelí.

A jak vám pomohla třeba Vlašim?

Řadím to mezi ostatní zkušenosti, ať už do Boleslavi nebo k Pardubicím. Vyzkoušel jsem si, jaké je to hrát druhou ligu, určitě mi to hodně otevřelo oči…

Říká se, že gólmansky je svou soubojovostí možná ještě náročnější, než první liga, co myslíte?

Největší rozdíl je v tlaku na výsledky a hru. U gólmanů jsou to pak chyby. Ve Vlašimi jsme hráli střed tabulky, tlak je pak úplně jiný, než když hraji s Pardubicemi o záchranu, nebo s Baníkem o poháry.

Proč to ve Slavii neklaplo? Bylo to konkurencí nebo jste na to ještě nebyl připravený?

To je otázka spíše na Slávii. Můj pocit je takový, že tehdy jsem nebyl připravený, abych dělal jedničku ve Slavii. Proto jsem byl sbírat zkušenosti jinde s tím, že se uvidí do budoucna, jestli se tam to místo uvolní a já budu mít prostor. Tím, že jsem ho neměl, když jsem řešil, jestli zůstat, tak jsem šel vlastní cestou.

Bylo to těžké si říct: V tuhle chvíli na to nemám, jdu pryč? Udělat krok dozadu, abyste příště udělal dva dopředu…

Nebral jsem to tak, že by to byl krok dozadu, to vůbec ne, ale cítil jsem, že to tak je správně a že je všechno otevřené. Co bude za rok, nikdo neví, takže teď půjdu takhle a uvidíme, jestli to dopadne, jestli mě to posune nebo ne.

Kdybyste v sobotu v Edenu chytal, bylo by to pro vás speciální?

Určitě. Proti Slavii jsem nikdy nechytal, byl jsem tam dlouho, prošel jsem mládeží, takže se znám s řadou lidí v klubu. Ať už v áčku, nebo u mládeže. Je to prostředí, které bylo dlouho mým domovem. Ale ani bych nebyl nějak přemotivovaný, aby to ovlivnilo můj výkon.

Vypsal jste vy, nebo další část slávistické enklávy v šatně, nějakou odměnu?

(pousměje se) Ještě jsme se o tom nebavili. Uvidíme.

Jakub Markovič.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Co ambice do budoucna? Máte nějakou vysněnou soutěž, kterou byste si rád zahrál?

Rád bych se zlepšoval a posouval. Vždycky jsem vzhlížel k německé soutěži, protože jsem sledoval Manuela Neuera, který mi byl sympatický svým gólmanským projevem, což mu bundesliga umožňuje. Vždy mě tím, co předvádí na hřišti, bavil.

Že se můžeme těšit na vaše výběhy k polovině hřiště a kličky, je to tak?

(zasměje se) To jsem nechtěl říct, ale mám k tomu asi blízko.

Hra nohama je vám ale velmi vlastní, že? Čím to?

Asi tím, že trenéři mi v mládeži nechávali spoustu volnosti a dokud mi to vycházelo, tak mě nechali hrát to, co mě bavilo. Tahle hra je mi blízká, protože mě vždycky bavilo bavit fanoušky. A tohle je takové netypické pro gólmana. Já totiž nechtěl zapadnout do většiny, takže jsem se kolikrát rozhodoval podle jediného pocitu, který jsem v zápase měl. Jít do toho bezhlavě. Naštěstí to většinou dopadlo dobře.

Dneska je ale hra nohama u gólmanů už standard, co říkáte?

Fotbal se vyvíjí nějakým směrem a tohle je od novodobých gólmanů vyžadováno. Já věřím, že jak půjde vývoj dál, tak ho budou chtít víc a víc i trenéři, protože se zjišťuje, že je to obrovská pomoc pro spoluhráče, když ví, že jim gólman pomůže s rozehrávkou, kombinací. Je to účinné. Pro soupeře je to naopak nepříjemné.

Je tak gólmanská pozice v ohrožení? Nebude časem hrát jedenáct na jedenáct hráčů v poli?

To si nemyslím. Vždycky tam musí být ten poslední, který kromě dobrých nohou bude umět i chytat. Neodděloval bych to.

Čtvrté místo jako pohárové! Postup Plzně přiblížil Baníku Evropu, využije šanci?

Na závěr, jak vám vyhovuje život v Ostravě?

Zvykl jsem si. Jsem tady necelý rok, prakticky hned jsem bydlel, takže to bylo vyřešeno rychle. Musím říct, že je to jiné, když to srovnám s Pardubicemi, Prahou, nebo Olomoucí. Ale vyžití je tu super, když člověk hledá, najde pěkná místa, kde se dá zabavit. Takže já s tím nemám nejmenší problém.

Kde se nejvíce bavíte?

Hodně času trávím na hřišti, na Bazalech a v okolí se dost pohybuji, takže už znám nějaké restaurace, kde to třeba mám rád. Nebo jsem doma.

A tipy na výlety máte?

Občas někam vyjedu, ale nejde o specificky jedno místo. Už jsem byl kolem Karviné, Opavy. Prostě se snažím vyhledávat místo v celém Moravskoslezském kraji. I podle toho, co mi doporučí kluci v kabině. Zatím jsem spokojený.

A kde se vám nejvíc líbilo?

Asi v Čeladné. Byli jsme na hotelu s přítelkyní, kolem super příroda, takže tohle jsme si užili.