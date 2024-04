/FOTOGALERIE/ Osmadvacet zápasů čekal, než si zachytá v dresu Baníku Ostrava ligový zápas, dlouho jen plnil roli jasné dvojky. Dočkal se díky nemoci kolegy a konkurenta Jiřího Letáčka a to rovnou v prestižním duelu 29. kola FORTUNA:LIGY na Spartě. Fotbalový brankář Jakub Markovič v těžké zkoušce obstál. Sice inkasoval čtyři branky, Slezané na Letné padli po dobrém výkonu 3:4, ale on tým několikrát podržel.

Fanoušci Baníku Ostrava na Letné (20. dubna 2024) | Video: Petr Kotala

Doktoři Baníku se před šlágrem snažili do poslední chvíle „zprovoznit“ gólmanskou jedničku, nakonec však kapitulovali. „Měl zvýšenou teplotu, mysleli jsme si, že ho dáme ještě dohromady, ale nepodařilo se,“ konstatoval v televizním rozhovoru před výkopem trenér Pavel Hapal s tím, že Markovičovi věří.

Nepříjemný zásah. Zvlášť v zápase, který je vždy sledovaný, navíc mohl Baníku zajistit skupinu o titul, potažmo čtvrté místo po základní části. Letáček dosud odchytal všechny minuty, ale teď musel do hry Jakub Markovič, který do té doby nastoupil v Baníku pouze v přípravě, za třetiligové „béčko“ a na podzim v MOL Cupu.

„Lety byl nemocný a nevědělo se, jestli bude připravený. Ale jsem rád, že šance přišla. Bohužel jsme nevyhráli, takže to tu sladkou tečku to nemá,“ litoval Markovič.

Pro jakožto bývalého slávistu byla premiéra na Letné speciální. Zvlášť v dresu dalšího velkého konkurenta Baníku. „Rivalita mezi Spartou a Slavií tam byla vždycky a určitě to ve mně zůstalo, i když teď hraju za jiný tým. Ale ve Slavii jsem byl poměrně dlouho, takže to bylo i trochu osobní,“ přiznal gólman, který kromě dvou utkání za „sešívané“ ligu chytal i v Mladé Boleslavi a za Pardubice.

Zdroj: David Hekele

Teď si na seznam připíše i Ostravu. Že by to na něj doléhalo? Nikoliv. „Na Spartě jsem už chytal a za Baník také. Sice ne v lize, ale v poháru, či v přípravě, takže se s týmem znám. Nebyl důvod být nějak nervózní,“ vyloučil dvaadvacetiletý rodák z Přerova.

Nakonec ukázal, že zmíněná důvěru v něj nebyla planá. Blýskl se několika skvělými zákroky. V první půli vychytal nájezd Kuchty, po přestávce zasáhl proti tutovce Haraslína i pokusu Olatunjiho. „Sice jsem dostal čtyři góly, což mě hrozně štve, ale na hřišti jsem se cítil dobře. Na začátku zápasu jsem se chtěl něčím chytit, ať působím v bráně sebevědomě. Bylo to fajn,“ zmínil.

„Vypadal dobře, a i když dostal čtyři góly, z žádného bych ho nevinil. Nevím, jestli tam něco mohl vyřešit, ale ještě nás podržel,“ pochválil svého svěřence trenér Pavel Hapal.

S góly mohl jen složitě něco dělat. Možná leda s prvním před poločasem z nohy Birmančeviče. „Trefil to. Pokud jsem viděl správně, když jsem se ohlížel za sebe, tak to lízlo zadní tyčku, ale musím se na to ještě podívat. Jestli jsem třeba nestál moc na přední tyči, ale myslím si, že to skvěle uklidil,“ ohlížel se zpět Jakub Markovič.

Do hodnocení individuálních minel svých spoluhráčů před sebou se viditelně moc pouštět nechtěl. „Chyby se normálně ve fotbale dějí. Rozdíl, jestli ji udělám proti Spartě, nebo proti někomu jinému, je v tom, že Sparta má kvalitu na to, aby je potrestala. A to se bohužel dneska dělo,“ prohlásil na závěr Jakub Markovič.