Zástupci ostravského klubu dostali v nejrůznějších kategoriích patnáct pozvánek pro nadcházející reprezentační pauzu. Dlouho to vypadalo, že vrcholem bude Matěj Šín v české jednadvacítce a Tomáš Rigo ve slovenském národním týmu.

Když však trenér české reprezentace Ivan Hašek zveřejnil nominaci na nadcházející sraz, mezi trojicí brankářů premiérově figuroval baníkovec Jakub Markovič, který v úvodu sezony patří mezi nejlepší gólmany nejvyšší soutěže.

"Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, volal mi to reprezentační trenér brankářů Radek Černý. Jsem za tuhle šanci moc rád, tohle chce každý hráč zažít. Reprezentace je jednou z těch vysněných štací," řekl pro klubový web. "Jsem za to rád, ale beru to absolutně pokorně. Je to zásluha celého týmu, jsem toho jen součástí a bude jen dobře, když to takto bude pokračovat dál," nastínil Jakub Markovič.

Třiadvacetiletý rodák z Přerova odchytal pět ligových duelů, čtyřikrát (doma Jablonec, Hradec Králové a Liberec, venku Karviná) udržel čisté konto a s úspěšností zákroků (81,8 procenta) je pátý. Překonali ho pouze v prvním kole v Ďolíčku dvakrát pražští Bohemians. Markovič pak chytal také v úvodním zápase 2. předkole Konferenční ligy doma proti Urartu (5:1) i oba souboje 3. předkola s Kodaní (0:1, 1:0). Zejména v Dánsku předvedl několik povedených zákroků, v domácím duelu pak zazářil dvěma chycenými pokutovými kopy v penaltovém rozstřelu. Penlatuz chytil i Hradci Králové.

Ideálně se tak zhostil nové role po letním odchodu dosavadní jedničky Jiřího Letáčka. "Bral jsem to jako příležitost, na kterou jsem se připravoval po celou dobu od chvíle, kdy jsem sem přišel. To, že Lety odešel, mi do branky pomohlo, ale dokázat, že na to mám, to jsem musel až na hřišti. Ale z toho, že Jirka Letáček tady nějakým způsobem nastavil laťku, jsem si hlavu nedělal, prostě jsem se snažil chytat, jak nejlépe umím, a stejným způsobem k tomu přistoupím v reprezentaci, pokud šanci dostanu," uvedl Jakub Markovič.

Brankář Jakub Markovič chytá penaltu Ondřeje Mihálika z Hradce Králové.

Pro Baník jde o prvního nominovaného hráče po více než třech letech. V březnu 2021 byl dodatečně povolán obránce Patrizio Stronati. Do zápasů však nezasáhl. Ještě předtím – v září 2020 – si premiéru odbyl tehdejší baníkovec, záložník Adam Jánoš, který byl součástí týmu, jenže nahradil původní reprezentaci kvůli covidu. Středopolař se na rozdíl od Stronatiho na hřiště podíval.

Markovičoi k nominaci pomohly i zdravotní potíže dvojice Jindřich Staněk, Vítězslav Jaroš, kteří byli v týmu na nedávném mistrovství Evropy.

Nejširší zastoupení má Baník v sedmnáctce, se kterou k přípravným utkání s Belgií a Nizozemskem odcestují Adam Bitta, Josef Hruška, Tomáš Škubala, Dominik Zajac a Vít Škrkoň. Čtyři hráče dodal Baník do české osmnáctky: Carlos Lores, Jiří Míček, Filip Švrček a David Řeháček se s mužstvem zúčastní na jižní Moravě Turnaje Václava Ježka. Na stejný turnaj pojedou v dresu slovenské osmnáctky Jakub Pira a Šimon Vlna.

Reprezentace se sejde v pondělí 2. září v Praze, kde se bude připravovat až do čtvrtečního odletu do Tbilisi. Zápas v Gruzii je na programu v sobotu 7. září, utkání proti Ukrajině pak v úterý 10. září.