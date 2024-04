/ROZHOVOR/ Na vlastní chyby a neproduktivitu doplatili v neděli fotbalisté Baníku Ostrava, když remizovali na závěr základní části s Libercem 2:2. Jednu solidní příležitost měl v prvním poločase i obránce Jan Juroška. Jeho únik i zakončení zlikvidoval gólman Olivier Vliegen. Navzdory bodu znamenajícímu čtvrté místo nebyl s výsledkem spokojený. „Nemůžeme být, když jsme vedli 2:0, to je jasné. Takové zápasy musíme dotáhnout do vítězného konce, je to z naší strany chyba,“ věděl Juroška. „Odehráli jsme třicet kol, jsme čtvrtí, ale rozhodne se v té nadstavbové části, v níž budeme chtít uspět s každým soupeřem a potvrdit umístění,“ dodal.

Fanoušci Baníku Ostrava při utkání B-týmu na Bazalech proti Bohunicím. | Video: David Hekele

Co bylo špatně, že jste vedení 2:0 neudrželi?

Nenasvědčovalo nic tomu, že bychom ho neudrželi. Bohužel. Byli jsme nahoře, ale pak přišlo zaváhání, snížení na 2:1 a dostali jsme soupeře na koně. Nedotáhli jsme to do vítězného konce, což je chyba, kterou si musíme vyhodnotit, aby se nám neopakovala.

Prohrávat jste mohli po 26 vteřinách, když Tetour trefil tyč…

Na začátek jsme upozorňovali. Tety si umí prostor najít, vystřelit, ale byl jsem docela překvapený, s jakou intenzitou. Byla to krásná střela, pro nás štěstí, že se hned nechytil gólem, to by se asi vyvíjelo hůř. Pak už to nebylo špatné, i když jsme měli nějakou hluchou pasáž v prvním poločase, ale zápas, kdy doma vedete 2:0, musíte dohrát do vítězného konce.

Bylo hodně patrné, že to chcete přelomit na svou stranu. Nebyl to moc velký risk?

Nemyslím si, že bychom se hloupě hnali za třetím gólem. Bylo tam zaváhání na 2:1, dostalo je to na koně, to je chyba, do toho bychom je neměli pustit. Měli bychom být více kompaktní, nic nepodcenit a klidně držet stav 2:0. To si musíme vyhodnotit.

Před vyrovnáním na 2:2 jste chtěli penaltu, že?

Nevnímal jsem, co tam bylo. Vracel jsem se, viděl jsem, že se někdo postrkoval, hádali se, možná nás to trochu vyhodilo z koncentrace. Je to škoda, protože jsme vítězství měli uhájit. Stalo se. Musíme si to vyhodnotit, jsme ale čtvrtí a samozřejmě budeme chtít to místo potvrdit. To ukáže nadstavba, zápasy v šestce.

Když se dotkneme gólu na 2:2, tak Filip Prebsl si naběhl výtečně, co myslíte?

Šel tam dobře, dal to krásně. Pro něj hezký gól, ale když vedeme 2:0, musíme si to uhájit a nepouštět soupeře ani do brejkových akcí. Aby nám nedali gól jako byl ten první, když jsme zaváhali, což je škoda.

V posledních třech zápasech jste obdrželi osm gólů. Možná to je atraktivní pro diváky, ale není to až příliš?

Atraktivní fotbal hrajeme, góly dáváme, i když i dostáváme. Samozřejmě naše práce bude, abychom jich méně dostávali a třeba ještě více dávali.

Říkáte, že si to musíte vyhodnotit, aby ztráty vedení neopakovaly, ale ono se to opakuje. Bohemians, Karviná, Liberec…

Jo, domácí zápasy se všude řeší. Víme, že v tom máme problém. Taková sezona prostě je. Ale zase venku vyhráváme, body sbíráme. Doma je to nepříjemné, na nás bude se semknout a jít zápas od zápasu. Myslím, že když diváci chtějí vidět vítězství, tak teď budeme dělat maximum, abychom uhájili pozici, kterou máme.

Je výhodou, že Spartu, Slavii i Plzeň budete mít venku?

To uvidíme. (směje se) Kdybychom tyhle tři zápasy vyhráli, tak se nikdo z nás zlobit nebude. Bohužel, děláme menší části fanoušků, kteří jedou za námi ven, větší radost, než doma. Mrzí nás to, ale důvod jsme nenašli. Jinak by to bylo asi lepší.

Mladá Boleslav a Slovácko přijedou naopak do Ostravy.

Uvidíme, právě jsem ani nekoukal, koho máme. Půjdeme zápas od zápasu a pokud chceme uhájit tu pozici, tak budeme muset chtít každý zápas vyhrát samozřejmě. Jestli chceme skončit po dlouhých letech na pohárových místech, tak budeme muset třeba ten nejdůležitější zápas po tlakem zvládnout.

Kdyby se nehrála nadstavba, je konec. Jak na ni nahlížíte?

Kdybychom byli šestí sedmí, tak říkáme že je super, že ji potřebujeme. Jsme čtvrtí, škoda, že už není konec. Je to pro všechny stejné, budou to určitě krásné zápasy s top trojkou. Je tam šest nejlepších a je na nás, abychom si to místo uhájili.

Navíc můžete spolurozhodovat o titulu, těšíte se na to?

Nejenom my. Doufám, že nějaké body té top trojce sebereme. Stejně jako my do toho ale můžou zasáhnout i všichni další. I oni se určitě na ty nejlepší týmy vyhecují.