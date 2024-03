/ROZHOVOR/ Zpoza šestnáctky poslal levačkou centr a věřil, že ho někdo ze spoluhráčů umístí do branky. Neumístil, nikdo se k němu nedostal. Ani útočník Abdullahi Tanko, ani gólman Stanislav Dostál. Pas obránce Jana Jurošky zapadl ve Zlíně za tyč a rozhodl o vítězství fotbalistů Baníku Ostrava 1:0. Den po svých jednatřicátých narozeninách. „Tanka jsem viděl, byl tam jediný, tak jsem se to snažil čepnout za stopery a naštěstí to dopadlo úspěšně,“ popisoval po zápase klíčovou akci.

Fanoušci Baníku Ostrava ve Zlíně (3. března 2024) | Video: David Hekele

Mohli jste ale vyhrát mnohem větším rozdílem. Nekazí vám to dojem?

Mně ani ne. Vyhráli jsme, dal jsem gól… (usmívá se) To si samozřejmě dělám srandu. Musíme ty situace dohrát, je to už poněkolikáté, že nedáváme, a pak se strachujeme až do konce.

Proč Tanko neproměnil ani jeden nájezd?

On má tu kličku doleva silnou, ale holt mu to nevyšlo. Nikomu to za vinu dávat nebudeme, naštěstí jsme to uhráli a kromě jedné hlavičky jsme Zlín do ničeho nepustili. Musíme se ale na produktivitu zaměřit. V jiných zápasech se nám to může vymstít.

Cítili jste, že herně máte utkání pod kontrolou?

Určitě, ale pokud je to o gól, je to ošemetné. Může dojít ke kontaktu ve vápně, k čemukoliv. Navíc tam Zlín poslal vysoké hráče, naštěstí kromě té jedné hlavičky jsme je do ničeho nepustili.

Bratr Pavel se ve Slovácku rozstřílel, to máte mezi sebou soutěž?

To ne, ale psal mi před zápasem, ať už konečně dám gól, že je na čase, abych měl obligátně jeden za sezonu. Jsem rád, že u mě to znamenalo tři body, kdežto oni tady prohráli. Vychutnám si ho.

Reagoval na výsledek?

Ještě jsem se nedíval.

Aktuálně jste přišli o útočníky. S nadsázkou byste mohl být pro trenéry volbou na hrot vy, co myslíte?

Jako já, že bych měl dávat góly a rozhodovat zápasy? To úplně nevím, rád to nechám na nich. Já se budu spíše snažit góly připravovat. My musíme hrát jako tým, jen to nás odmění. Ale je fajn, že Tankis i Ady měli šance, umí pokrýt míč. Strajky (Kubala) a Klímič (Klíma) chybí, možná mají větší klid v koncovce, ale my si musíme pomoci všemi hráči, kteří tady jsou a mají kvalitu.

Zažil jste, že by tým neměl útočníky kvůli zraněním, a kartám?

Budeme si muset poradit i bez nich. Ale nevím, jestli bude varianta, abych já šel na hrot. To asi ne. (usmívá se)