/ROZHOVOR/ Nečekané, doslova ze dne na den. Tak popisuje fotbalový brankář Jan Laštůvka závěr svého gólmanského angažmá v Baníku Ostrava. Klub ho oznámil ve středu odpoledne na svém webu, kromě bývalého reprezentanta skončil i ofenzivní univerzál Nemanja Kuzmanovič. „Dozvěděl jsem se to v pondělí ráno,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Jan Laštůvka, který v dresu Slezanů odchytal 232 zápasů, udržel 74 nul. Další už ale nepřidá.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

V neděli ještě jako gólman A-týmu sledoval porážku 2:4 od Pardubic, o den později věděl, že v A-týmu končí. „Přiznám se, že to nebylo jednoduché. Myslel jsem, že jsem větší tvrďák. Asi ne,“ pousmál se.

„Hlavně jsem to nečekal. Samozřejmě věk nejde zastavit, ale představoval jsem si to za jiných okolností,“ vysvětluje dále čtyřicetiletý mistr ligy z roku 2004, který dostal od Luďka Mikloška nabídku na pokračování v klubu. Laštůvka ji zvažuje.

Jak jste konec v Baníku bral?

Je těžké to vstřebat, hodně lidí okolo mě tomu také nevěří, ale bohužel se s tím musím smířit. Vím, byl jsem zraněný, měl jsem natržený vaz v kotníku, ale už jsem v pořádku, cítím se dobře. Proto jsem věřil, že ještě rok dám. I kdybych měl někomu krýt záda, nebo být trojka. S tím jsem byl srovnaný, protože vím, že některé zápasy mi nevyšly. Během jara se Baník rozhodl dát šanci někomu jinému, což respektuji, protože mi jde hlavně o klub. Jsem rád, že se to zvládlo, Lety (Letáček) odvedl dobrou práci. Tohle rozhodnutí ale přišlo rychle a nečekaně, tak uvidíme, co bude dál.

Jaké jste o svém konci měl představy?

V posledních týdnech jsem byl zraněný, nemohl jsem hrát, ale ať by konec nastal kdykoliv, vždy jsem doufal, že se budu moci rozloučit na trávníku, v zápase a s fanoušky. Bylo by to lepší, než se loučit za měsíc, za dva… Není to pro mě jednoduché, protože jsem tady strávil nějakou dobu, vlastně jsem tady začínal, získal svůj první titul, který budu mít v paměti navždy. Bohužel to přišlo teď, ale Baník bude vždy v mém srdci, jelikož jsem tu zažil hodně dobrého. A to navzdory sezonám, kdy se nedařilo. Jako byla třeba ta uplynulá. Vždy jsem se ale snažil odvést to nejlepší pro klub. Přiznám se, že se mi o tom nemluví jednoduše, myslel jsem, že jsem větší tvrďák, ale nejsem. (usmívá se) Uvidíme, co bude dál.

Dostal jste nabídku. Na trénování brankářů?

Ano, měl bych pomáhat na Vistě. Mám čas na rozmyšlení, teď ve volnu si to nechám projít hlavou. Nabídky Baníku si ale cením. Za nějakou dobu se budu bavit i s panem Brabcem, kterého si nesmírně vážím za to, co pro klub udělal. Vždy jsme měli spolu fantastický vztah. Pak se budeme bavit, co a jak dál.

Nemrzí vás ale, že to rozhodnutí přišlo po nepovedené sezoně, navíc nebylo vaše?

Už nějakou dobu běží nějaké podcasty, které se k vám dostanou a slýcháte, že Fleiši a Lašty by měli končit. Neměl jsem problém, kdyby přišel trenér a řekl, že chce zabudovávat někoho mladšího a já bych měl v tom pomoci. Vždy jsem měl vztah s gólmany dobrý a nikdy bych nešel proti trenérům. Rozhodně jsme v šatně nebyli žádná „stará mafie“. (směje se) Za trenéra Smetany jsem nechytal loni první dvě jarní kola a řekl jsem mu, že ať Bůďu (Budinského) klidně podrží, že se nikam neženu. Za Boba Páníka jsem nepřišel za trenéry, že za každou cenu musím chytat, protože jsem Laštůvka, mám tady titul, a tohle může být moje poslední finále. Jinak budu dělat problémy.

Takový nejste…

Vůbec! Já si vždy říkal, že se v bráně nikdy nechci trápit. Ano, zapinkal jsem zápas s Hradcem, některé další mi vyšly lépe, jiné hůře, že šlo chytnout něco navíc. Třeba ale nesouhlasím s tím, že jsem měl jinak řešit situaci u prvního gólu se Spartou. A každý ví, že jsem v tomto pokorný, že když udělám chybu, tak to řeknu. Ale nechci se k tomu vracet. Zpět k otázce. Už dřív jsem říkal, že když uvidím, že na to nemám, jsem pořád zraněný, tak se na to vykašlu a nebudu zabírat místo. Jak říkám, mrzí mě, že jsem se nerozloučil na hřišti po posledním zápase. Třeba v civilu. Teď už jsem mohl přemýšlet, co dál.

Fotbalový brankář Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Neměl jste někdy pocit, že jste to mohl před rokem dvěma zabalit?

Já si myslím, že ne. Za trenéra Smetany byl asi nesmysl končit. Byli jsme pátí, což sice nejsou ambice Baníku Ostrava, ale dejme si ruku na srdce, že na první trojku nemáme. Pak přišel trenér Vrba, začátek nebyl v pořádku, ale nikdy jsem si neřekl, že jsem blázen a nemám tady co dělat. A teď? Nevím. Na podzim bylo vše v klidu, první dvě jarní kola také vyšla, pak ale začal útlum a také haló kolem starších hráčů. Jistě, všichni jsme nahraditelní, hlavně jde o Baník a bral bych, kdyby mi řekli, že se mnou nepočítají. Nemůžu hrát do padesáti, nejsem Buffon. Taková je realita, ale představoval jsem si to jinak. Mohl jsem krýt záda, rozloučit se a pak přejít na jinou pozici.

Co jste vlastně říkal na jarní výkony Jiřího Letáčka?

Já myslím, že ho nastartoval zápas s Libercem, kde bylo dobře, že nedostal gól. Výborně zachytal i s Plzní. V každém utkání chytil něco navíc, mužstvo hlavně začalo vyhrávat. Pro něj dobře, protože první půlrok tu neměl jednoduchý, když mu nevyšlo utkání v Kroměříži, ale pak na tréninku vypadal v pohodě. Teď se uvidí, protože asi přijde další brankář (Jakub Markovič ze Slavie), nevím, co bude s Hrubasem (Martinem Hrubým). To je na rozhodnutí jiných lidí. Jsem rád, že to Lety zvládl. Hlavně kvůli klubu. Bohužel jsme ale hráli jen o záchranu.

Jaký ohlas jste ve svém okolí na tu zprávu, že nadále nebudete gólmanem Baníku, zaznamenal?

Co vím, tak lidi byli překvapení, protože to nikdo nečekal. Většina mi poděkovala za to, co jsem se pro Baník snažil odvádět. A popřáli mi štěstí do další práce, ať bude jakákoliv, což mě těší. S fanoušky jsme vždy vycházeli. Každému se snažím tu zprávu aspoň odkliknout, případně něco napsat. Snad to nebude až do večera. Reakce lidí jsou ale krásné.

Zůstala vám nějaká zpráva, nebo vzkaz v paměti, že si ho speciálně vážíte?

Těch zpráv mi přišlo opravdu hodně, zároveň moc hezkých, a žádnou bych nechtěl vypichovat, nebo vytahovat nad ostatní. Všech si vážím. Psali mi kluci z šatny, maséři, fyzio a další. Každá zpráva zahřeje, ukápne i slza, protože to mrzí, ale život jde dál.

Jakých bylo těch pět a půl roku od návratu do Baníku?

Nikdy nezapomenu na titul, svůj první. Vždy ho budu mít ve vzpomínkách, protože díky fanouškům jsem zažil fantastickou sezonu. Nikdo nic nečekal a my vyhráli ligu. Vrátil jsem se, když se klub zachraňoval. Cítil jsem, že přijít musím a Baníku to vrátit. A už jsem tu zůstal. Bohužel, nebyl to úspěch, který bych si přál.

Ani čtvrté místo, které by bylo vstupenkou do Evropy…

Je to určitě škoda, protože fanoušci dlouho čekají a přitom by si to zasloužili. Stejně jako majitel. Kvůli nim bych si to přál. Bohužel.

Několikrát jste řekl, že uvidíte, co bude dál. Jak tedy vidíte svou nejbližší budoucnost? Chcete pokračovat v profesionální kariéře a čekat, jestli se něco objeví?

Opravdu nevím. Také mám svůj věk, bude mi jednačtyřicet, a někomu něco dokazovat… Ani nebudu nikomu volat a nabízet se. To jsem řekl i své agentuře, že si to nepřeji. Mám čas si vše rozmyslel, s kamarádem kondičákem jsem začal už trénovat individuálně, abych byl v pořádku, protože jsem zvyklý posilovat. Řekl jsem klubu, že za dva týdny, do začátku přípravy, dám vědět, jestli funkci vezmu, nebo ne.

A co ukončení kariéry?

Může to nastat, ale jak říkám, to nevím. Třeba někdo zavolá, bude se mi to líbit, bude to mít hlavu a patu, a zkusím to. Nebo budu za těch pár dní znechucený a radši půjdu pomáhat mladým brankářům v Baníku. Teď to neřeším, protože to pro mě není lehké. Strávil jsem v klubu nějakou dobu a tohle přišlo ze dne na den. Jsem ještě dost v emocích a plný pocitů.

Brankář Baníku Jan Laštůvka.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kdekdo si asi vás spojí s Karvinou, která postoupila do ligy. Odsud laso nepřiletělo? Je to téma?

Nemyslím si, že je to téma. Karviná má své brankáře a ubírá se nějakým směrem. Já jsem rád, že jsem tenkrát, když jsem se vracel ze zahraničí, mohl Karviné pomoci se záchranou, protože jsem cítil, že to musím udělat. Pak jsem ji držel palce na dálku, protože mají krásný stadion, zázemí. Když se podívám, jaké týmy ligu hrají, nebo o ni bojují, tak by byla škoda a špatně, kdyby tam nebyla Karviná. Momentálně ale nevím. S nikým jsem se nebavil a volat nikam nebudu. Jak říkám, nastat může i úplný konec.

Loni v létě jste v rozhovoru pro Deník zmínil spolupráci s agenturou TOP11. Tato cesta je reálná?

Je. Ale nikdo na mě netlačí, sám se musím rozhodnout. Teď je to těžké říct. Každopádně to je varianta.

S vámi klub oznámil i konec Nemanji Kuzmanoviče. Bavili jste se už spolu o tom?

Samozřejmě jsme si volali, protože jsem věděl, že bude s vedením jednat. Co na to říct? O Kuzmovi nemůžu mluvit nijak špatně, dost jsme toho spolu prožili. Vždy se snažil odvádět pro Baník maximum, i když teď toho třeba tolik nenahrál. Na podzim měl ale výborné statistiky. Každopádně zápas vždy odjezdil, byl to srdcař. Holt klub jde cestou omlazování, áčku i majiteli budu přát to nejlepší.

Pokud byste ukončil kariéru, pověsil byste rukavice na hřebík úplně, nebo zamířil do nižších soutěží?

Já myslím, že je to málo pravděpodobné. Možná jednou za čas bych si jako Bary (Milan Baroš) zahrál, ale spíše v útoku. Zatím se nikdo neozval. Asi záleží, jestli nebudu mít velký pupek. (směje se) Abych se přiznal, nad tím jsem nepřemýšlel. Možné je všechno, nikdy neříkej nikdy, i když teď to tak nevidím.