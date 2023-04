/FOTOGALERIE/ Ve Slovácku strávil tři roky, s Baníkem ho však nikdy neporazil. Až v sobotu. Gólem Enea Bitriho vyhráli Slezané v Uherském Hradišti 1:0. Pro fotbalového obránce Jana Jurošku však měl duel 26. kola FORTUNA:LIGY ještě náboj navíc. Vůbec poprvé hrál proti mladšímu bratrovi Pavlovi, který navíc převzal jeho dres s číslem 24. „Bylo to speciální,“ řekl. Sourozenec souhlasil.

Fanoušci Baníku Ostrava během zápasu v Uherském Hradišti proti Slovácku (8. dubna 2023) | Video: David Hekele

Oba se potkali už v týdnu a přiznali, že se lehce snažili zjistit nějaké info z tábora soupeře. „Myslím, že každý u táty vyzvídal, jestli o tom druhém něco prozradil. Samozřejmě jsme se zachovali jako profíci a neřekli nic,“ usmíval se Jan Juroška. „Hecovali jsme se, chtěl ze mě dostat taktiku, ale jsme profesionálové. Co jsme si řekli, bylo mimo fotbal,“ prozradil Pavel. „V tom to tentokrát bylo specifické. O fotbalu jsme se moc nebavili,“ doplnil třicetiletý Jan.

Zatímco on nastoupil na pravém kraji obrany Baníku, o devět let mladší Pavel čekal, jestli mu trenér Martin Svědík dá šanci aspoň ze střídačky. „Myslím, že speciální to bylo i pro rodiče, kteří jsou určitě pyšní,“ byl přesvědčený Jan Juroška. „Vždycky byl náš sen si zahrát spolu, nebo proti sobě. Předtím to nevycházelo, protože brácha byl zraněný. Jsem rád, že to vyšlo,“ uvedl Pavel, jehož chvíle nadešla v 72. minutě, kdy střídal Korejce Kima.

I on měl pomoci ke smazání ztráty, již domácí měli od třicáté minuty po trefě Enea Bitriho. Své nasazení předpokládal. „Trenér chtěl asi do hry dostat rychlost a něco vymyslet směrem dopředu. Já chci využít každou minutu na hřišti. Škoda, že jsem nedotáhl situaci s gólmanem. Možná kdybych ho obíhal z druhé strany, mohlo to dopadnout jinak,“ vzpomněl na moment z nastavení, kdy ho jen za cenu faulu, přímého kopu a žluté karty zastavil na hranici pokutového území po vlastním zaváhání brankář Jiří Letáček.

„Byla by škoda takhle inkasovat a přijít o vítězství, zvlášť když jsme měli dost šancí, abychom rozhodli. Nepodařilo se je ale proměnit a místo toho jsme vyrobili nepříjemnou standardku. Naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si Jan Juroška.

PAVEL ZDĚDIL I ČTYŘIADVACÍTKU

Vyjma standardních situací ale na sebe bratři na hřišti v podstatě nenarazili. „Vím, jak tam jednou pláchl, tak jsem si dával trochu fóra, protože jsem měl v nohou osmdesát minut. Radši jsem to jistil. Jinak on byl na druhé straně,“ vysvětlil Jan Juroška.

„Nevím, jak by to vypadalo, kdybych šel na něj,“ pokrčil rameny Pavel. „Myslím, že je lepší, když jsem byl vpravo, než jít přímo na sebe,“ myslel si. „On říkal, že vždycky proti Slovácku prohrál, tak teď byl šťastnější. Ještě si k tomu něco napíšeme,“ podotkl Pavel vzápětí, přičemž zdědil bráchovu čtyřiadvacítku.

„To mi přidělil trenér Palinek,“ usmíval se. „Sešlo se to,“ přitakával Jan, přičemž oba věděli, že na tribuně trnuli rodiče. Jejich přání? „Remíza,“ shodovali se Juroškové. „Ještě lépe, abychom dali každý gól a skončilo to 1:1. Já ale říkal, že přece jen body potřebujeme trochu víc, ta situace byla náročná,“ věděl Jan.

Podobně mluvil i Pavel. „Hned jsme se fotili, protože zejména táta, který nás přivedl k fotbalu, si to vždycky přál. Snad to nebylo naposledy. Myslím, že byl hrdý. Ještě to probereme,“ slíbil.

O tom, kdo stadion opouštěl spokojenější, nebylo pochyb. „Důležité bylo, že jsme konečně vstřelili první gól. Pak jsme si to hlídali poctivou defenzivu s dobrým přechodem dopředu, výborně jsme kopali standardky, byla z toho spousta šancí. Jen je škoda, že jsme nedali druhý gól. Takhle jsme se strachovali,“ zopakoval Jan.

„Bylo to náročné, ale body jsme dneska potřebovali o kousek víc my. Je to vzpruha, o to víc si toho vážíme a doma to budeme chtít potvrdit,“ pokračoval směrem k dalšímu zápasu s Plzní. „Vážím si každé minuty na hřišti, ale hezčí by to bylo se třemi body,“ povzdechl si Pavel Juroška s tím, že na pondělní šmigrust spolu nepůjdou. „Každý má svůj program. On bude s rodinou,“ uzavřel Pavel.