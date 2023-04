„Když nemůžu pomoci na hřišti, tak aspoň takhle slovem,“ vysvětlil své často emotivní prožívání utkání.

Takže se cítíte stále ještě jinak, než před zraněním?

Určitě. Ve Velkém Meziříčí to byl první zápas po jedenácti měsících, takže jsem sám nevěděl, jak koleno bude reagovat. Jestli mě to nezačne bolet třeba v únavě. Ale jsem rád, a mile překvapen, že jsem na hřišti na to zapomněl a nebolelo to. Na druhé straně je to třetí liga, běžecké i soubojové nároky jsou výrazně jiné, než v nejvyšší soutěži. Měřítko tak beru s rezervou.

Co vám ta dvě utkání v MSFL ukázala?

Hlavně, že koleno drží, protože jsem na něj dostal i kopanec. Soupeři mě rozhodně nešetřili, což je pochopitelné. Ale když jsem byl hlavou v zápase, tak jsem o něm vůbec nevěděl. Z tohoto pohledu to splnilo má očekávání.

I souboje jste absolvoval bez jakéhokoliv bloku?

Ano. Já jsem obránce, žádný kreativní fotbalista, který by udělal kličku, aniž by se ho někdo dotknul. Hru mám založenou na osobních soubojích. Otevřelo mi to oči, že noze mohu důvěřovat a do soubojů chodit na sto procent.

Údajně hlava je po takových zraněních nejdůležitější…

Jo, to souhlasím. Když jdete po deseti měsících do plného tréninku, tak se bojíte. Třeba si to ani nechcete přiznat, ale do souboje strčíte druhou nohu. A i na došlapování si dáváte pozor. Něco v hlavě určitě je, to si nebudu nalhávat, ale díky těm dvěma zápasům za béčko důvěru v koleno mám a to je základ k návratu do ligového fotbalu.

Nicméně trenér Pavel Hapal po utkání s Libercem prohlásil, že pro něj ještě nejste stoprocentní. Co jste si pak řekl?

Já o tom samozřejmě vím, protože spolu komunikujeme, a i sám si uvědomuji, že rezervy mám, což je vidět na výsledcích z tréninku. To ale nemění nic na tom, že kdyby bylo třeba, nebo by mě trenéři chtěli do zápasu dát, tak bych do toho šel. Proto se ty rezervy snažím odstranit, abych byl plnohodnotným hráčem.

Máte představu, kdy byste mohl nastoupit?

Ono se to každý týden posouvá, teď se za celou dobu cítím asi nejlépe, ale je to na trenérech, fyzioterapeutech a kondičních trenérech. Až mi řeknou, že mě potřebují, tak jsem nachystaný.

Baník nedávno postihly ve středu obrany personální potíže, že v Českých Budějovicích musel nastoupit mladý Zdeněk Říha. Bylo v tomto období reálné, že byste už šel do hry?

Já se každý týden připravuji na to, že bych mohl být v sestavě. Zároveň spolu všichni komunikujeme, protože to není jen o Svozilovi. Sestava se i kvůli soupeři kolikrát krystalizuje celý týden. Ve hře to možná bylo, ale já jsem nachystaný na sobotu i na neděli za béčko. Koleno nemá žádný vliv. A jasně, stopeři byli zranění, ale máme právě Zdeňka Říhu, který je šikovný, takže je to v pohodě. Myslím si, že obstál, stejně jako kluci teď s Libercem.

Baník už v sezoně na pozici stoperů protočil ze zdravotních i výkonnostních důvodů všelijaké varianty. Přitom by to měl být spolu s gólmanem asi nejstabilnější post…

Vždycky, když se nedaří, což teď platí pro nás, hledáte nejlepší variantu. Ať už rozestavením, nebo změnou hráčů. Jak říkáte, měl by to být nejstabilnější post, ale ze zmíněných důvodů se hledalo ideální řešení. Někdy to vyšlo, někdy ne, ale to je prostě fotbal. Hledat za tím něco jiného je podle mě zbytečné. Navíc defenziva nestojí jen na středních obráncích. Celý mančaft brání, celý mančaft i útočí. Určitě to není o dvou hráčích.

Nelze si však nevšimnout, že na lavici utkání hodně prožíváte, gestikulujete s hráči na hřišti, udílíte jim rady…

Na tribuně je to ještě horší. (pousměje se) Tam ani tím slovem nepomůžete, protože vás nikdo neslyší. Osobně nemám rád hlášku: Jdeme si zahrát. Každý, kdo dělá nějaký sport, chce vyhrávat. Podle toho to tak beru, a když nemůžu pomoci na hřišti, tak aspoň takhle slovem. Povzbudit, vyhecovat, protože mi to není jedno. Já jsem takový odjakživa, i když hrajeme třeba basket o něco. A měnit se nebudu.

Jste nyní takovým dalším asistentem Pavla Hapala?

To bych neřekl. Ani motivátor… Prostě jak říkám, není mi to jedno, nemůžu jen sedět na lavičce a být v klidu, když saháme po vítězství, nebo se naopak nedaří.

Nyní je to již patrně pryč, ale trenér po utkání také přiznal, že by se k realizačnímu týmu mohl přidat i Milan Baroš…

Já měl ještě to štěstí a čest si s Milanem zahrát. Bylo by to pro nás povzbuzení, protože má vždycky dobré názory, a tím, co má za sebou, se nemůže pyšnit v republice téměř nikdo. A není mu jedno, když to nejde. Chce hrát na vítězství.

Svou budoucnost na lavičce jako trenér si umíte představit?

Já bych ještě nějaký ten rok chtěl hrát. Co bude dál, to by bylo na debatě s manželkou a rodinou, protože trenéřina není jednoduchá. To trávíte fotbalem ještě víc času, než jako hráč. Musíte tím být pohlcený, dělat rozbory a tak, takže uvidíme. Někdy nad tím přemýšlím, jindy mě to odradilo, ale ještě je to daleko.

Jak se vám dívá na trápící se spoluhráče?

Samozřejmě špatně. S kluky to probíráme každý den, každý týden, protože nikdo se nechcete pohybovat v tabulce tam, kde jsme. Ještě navíc v takovém klubu, jako je Baník, který má ambice i náročné fanoušky. Odpovím jednoduše: není to lehké. Ale za kluky musím říct, že oni to mají stejně. Proto neustále pracujeme na tom, abychom byli lepší a lepší. Snad to zlomíme.

Další možnost se nabízí v sobotu na Slovácku, kde to ale Baník bude mít složité, souhlasíte?

O tom nepochybuji, protože Slovácko už několik let potvrzuje, že je silný a zkušený mančaft. Jsme ale v pozici, že musíme sbírat body, takže chceme něco urvat. Nejlépe vítězství.