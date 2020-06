Máte bod, ale musíte být po tom průběhu zklamaný.

Je to pro nás velká ztráta. Celý zápas jsme vedli a v 90. minutě jsme z ničeho dostali gól. To samozřejmě mrzí.

Čekal jste, že budete v základu?

Popravdě jsem si myslel, že teď ještě nenastoupím. Ve čtvrtek jsme ale měli taktický trénink a trenér mi sdělil, že se mám připravit.

Chtěl jste se na hřišti pohybovat kolem stopera Simerského, bývalého spoluhráče z Opavy?

Spíš nemám rád, když se znám se stopery. Je to nevýhoda pro oba. Nějak jsem ale nepřemýšlel, že je vedle mě. Ale měl jsem určitě na paměti, že umí podporovat útok. Při standardních situacích je nebezpečný, o to víc jsem si ho hlídal. Vím, jakou má kvalitu při zakončení.

Líbil se vám Jánošův gól z dálky?

Jány má v noze granát. Krásně to trefil. Pak měl krásnou střelu Fleiši (Jiří Fleišman), to Dosty vytáhl. Hrubas (Robert Hrubý) měl šanci hlavou. Kdybychom dali na 2:0, asi bychom ten zápas zvládli. Je to velká škoda.