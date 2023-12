/FOTOGALERIE/ Vzhledem k hostování nemohl do nedělního utkání 19. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Baníkem a pražskou Slavií v Ostravě nastoupit, přesto i na něj otázka na tiskové konferenci zazněla. Brazilský křídelník Ewerton si během pár měsíců získal náročné ostravské publikum, o jeho budoucnosti se ale bude rozhodovat v příštích dnech. „My si ho do přípravy stahovat nebudeme,“ oznámil na dotaz Deníku trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský. Přiznal, že sleduje útočníka Abdullaha Tanka.

Atmosféra utkání Baník Ostrava - Slavia Praha (17. prosince 2023). | Video: David Hekele

Za půl roku v Ostravě v patnácti utkáních nasbíral šest branek a dvě nahrávky, svými výkony byl platný, zároveň bavil technickými kousky. Teď se ale řeší, co dál. A je jasné, že to fanoušky v kraji zajímá. V Baníku je Ewerton na hostování do konce sezony, klub má na něj opci, ale Slavia si ho může stáhnout před koncem roku.

„Hraje výborně, dobře pro Baník, baví lidi, má i body, Někomu konkurenční prostředí škodí, jiného posouvá. Jak jsem ho poznal, on patří spíše do první kategorie. Musí být v základní sestavě a mít jistotu, že bude nastupovat, aby předváděl to, co předvádí,“ nastínil Trpišovský.

Aktuálně má mít Ewerton nabídku ze zahraničí, ze stejného klubu, jako v zimě. „Ve hře je hodně variant, záleží, jak se kluby domluví, bude to hodně i o Ewem, co bude chtít,“ řekl kouč.

„Mám ho rád, výborný fotbalista, ale hodí se pro nějaký styl, umí dát týmu nadstandard, ale musíte vědět, proč ho na hřišti máte. Někdo musí za něj bránit,“ pokračoval. „Uvidíme, my si ho ale stahovat do přípravy nebudeme, jeho budoucnost bude řešit sportovní vedení s Baníkem, případně s dalšími zájemci,“ odpověděl Jindřich Trpišovský.

Trenér Baníku Pavel Hapal věří, že Jihoameričan začne v Ostravě přípravu. „Ale víte, jak to ve fotbale je. Dneska něco řeknu, a zítra to bude úplně jinak," pousmál se. „Ale Ewerton v Baníku prokázal, že se zase zvedl, což byla velká zásluha celého realizačního týmu. Od kondičáků až po něj samotného, protože na dlouho vypadl pro zranění. Myslím, že se tady cítí dobře. Uvidíme, jak to bude dál," podotkl, přičemž komunikace mezi ním a hráčem proběhla.

„Já se s ním o tom bavil, protože odletěl už na dovolenou do Brazílie, aby si užil volno. Co mám ale poslední informaci, tak jsme mu dali všechny věci k přípravě, než začneme, to znamená běžecké věci. Všechno chce absolvovat a věřím, že se vrátí zpátky," zopakoval Pavel Hapal.

Nemálo se spekuluje také o zájmu Slavie o Abdullahiho Tanka. „Je to typ hráče, který se mi líbí, mám je rád a vypadá fakt dobře. Má také velkou míru nedostatků, ale to měl Yira (Sor) také. Tanko je teď dál, je odolnější, stabilnější, ale jsem rád, že nám gól nedal,“ vyjádřil se Trpišovský.

Z jeho slov se ale nezdálo, že by angažmá Tanka v Edenu mělo být žhavou záležitostí. „Není ale možné mít všechny hráče, kádry nejsou nafukovací. Neřekl bych, že je zájem, ale mám ho ve škatulce hráčů, které sleduji, a měli by jednou Slavii co dát a umím si ho tady představit. Určitě to není tak, že bychom teď někomu volali a dávali nabídky,“ prohlásil šéf slávistické lavičky, jehož Tankův zkrat překvapil. „Myslím si, že už to nikdy neudělá,“ uzavřel Jindřich Trpišovský.